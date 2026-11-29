Ventimiglia, va in pensione Antonietta Segrè, storica caposervizio del Museo dei Balzi Rossi
Quarantaquattro anni di lavoro al servizio dell’archeologia e della divulgazione culturale
Ventimiglia. Dopo quarantaquattro anni di servizio al Museo dei Balzi Rossi, Maria Antonietta Segrè va in pensione. A salutare la storica caposervizio, con una giornata di festa, sono stati i colleghi, con i quali ha condiviso una lunga carriera professionale.
Con il suo impegno ha contribuito a valorizzare l’area archeologica ventimigliese, più volte premiata con i riconoscimenti di TripAdvisor, dedicando particolare attenzione alla divulgazione del patrimonio culturale tra le giovani generazioni. Nel corso degli anni, infatti, Antonietta ha accompagnato gratuitamente numerose scolaresche provenienti da tutta Italia alla scoperta del sito, trasformando le visite guidate in lezioni di preistoria.
A lei va l’affettuoso saluto dei colleghi, ai quali lascia un patrimonio di conoscenze, esperienza e passione maturato in oltre quattro decenni di attività.