Ventimiglia, una nuova auto per la polizia locale: più tecnologia e sicurezza per gli agenti

Ventimiglia. Una nuova vettura entra in dotazione al corpo di polizia locale di Ventimiglia, al comando di Sandro Villano. L’inaugurazione si è svolta stamane a margine della commemorazione dei caduti di Nassiriya e di tutti i militari e civili che hanno perso la vita nelle missioni internazionali di pace, aggiungendo un momento concreto dedicato al potenziamento delle forze impegnate quotidianamente sul territorio.

Il nuovo mezzo, dotato di tecnologie e strumentazioni moderne, rappresenta un ulteriore investimento dell’amministrazione comunale per migliorare l’efficienza e le capacità operative degli agenti.

«Oggi portiamo avanti un altro tassello di quello che questa amministrazione sta facendo fin dal suo insediamento, ovvero l’implementazione delle risorse umane e materiali a disposizione della polizia locale», ha dichiarato l’assessore delegato Simone Bertolucci, che ha voluto sottolineare anche il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori.

«Voglio ringraziarli, oggi come ogni giorno, per il grandissimo impegno, non soltanto sul fronte della sicurezza, ma anche per la vicinanza ai cittadini. La popolazione ha bisogno di sentire le istituzioni vicine».

L’assessore ha ricordato gli interventi già realizzati, tra cui il potenziamento dell’organico e l’introduzione del taser lo scorso anno, evidenziando come la nuova automobile rappresenti un ulteriore passo in avanti: «È una vettura con elevata tecnologia e dotata di tutti gli elementi necessari per consentire al corpo di polizia locale di svolgere il proprio lavoro al meglio».