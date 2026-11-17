Ventimiglia, una giornata alla scoperta del patrimonio romanico tra cattedrale, battistero e chiesa di San Michele
Visite guidate e un intervento musicale nel centro storico. Appuntamento il 28 novembre con ingresso gratuito
Ventimiglia. Un percorso alla scoperta delle testimonianze architettoniche medievali della città alta, tra edifici religiosi, storia e musica. È il programma della Giornata del Romanico, in calendario sabato 28 novembre, promossa nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Italia-Francia ROMANICAP, con la collaborazione della diocesi di Ventimiglia-Sanremo.
L’iniziativa, aperta gratuitamente al pubblico, prenderà il via alle 14 da piazza Cattedrale 1, nel cuore del centro storico. La prima tappa prevede una visita guidata alla cattedrale di Nostra Signora Assunta e al vicino battistero, seguita da un intervento musicale. Il percorso proseguirà nella chiesa di San Michele Arcangelo, altra testimonianza del patrimonio romanico cittadino.
L’obiettivo è valorizzare i beni culturali del territorio, favorendone la conoscenza e la fruizione attraverso un’esperienza che unisce arte, architettura e tradizioni locali. All’appuntamento parteciperanno anche una guida turistica e un blogger, coinvolti nelle attività di promozione.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Camera di Commercio Riviere di Liguria al numero 0183 793245 oppure scrivere all’indirizzo elena.donatiello@rivlig.camcom.it.