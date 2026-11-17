Ventimiglia. Un percorso alla scoperta delle testimonianze architettoniche medievali della città alta, tra edifici religiosi, storia e musica. È il programma della Giornata del Romanico, in calendario sabato 28 novembre, promossa nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Italia-Francia ROMANICAP, con la collaborazione della diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

L’obiettivo è valorizzare i beni culturali del territorio, favorendone la conoscenza e la fruizione attraverso un’esperienza che unisce arte, architettura e tradizioni locali. All’appuntamento parteciperanno anche una guida turistica e un blogger, coinvolti nelle attività di promozione.