Ventimiglia . Teatro Comunale gremito e grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo di intrattenimento organizzato ieri a Ventimiglia da Rocco e Carrie Schiava , titolari della ditta Family Friends , in collaborazione con la compagnia Magical World .

Un pomeriggio all’insegna del divertimento, che ha coinvolto grandi e piccini con un programma ricco di giocoleria, comicità e magia. Sul palco si sono alternati artisti professionisti con numeri di giocoleria, evoluzioni con l’hula hoop e suggestive bolle di sapone. A conquistare il pubblico anche il tributo Huntrix, le gag dell’«uomo pallone» e le incursioni comiche dei supereroi degli Avengers.