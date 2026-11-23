Divertimento|
Ventimiglia, tutto esaurito al Teatro Comunale per lo spettacolo di Family Friends e Magical World
«Continueremo a lavorare per portare felicità e momenti di divertimento nella nostra città»
Ventimiglia. Teatro Comunale gremito e grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo di intrattenimento organizzato ieri a Ventimiglia da Rocco e Carrie Schiava, titolari della ditta Family Friends, in collaborazione con la compagnia Magical World.
Un pomeriggio all’insegna del divertimento, che ha coinvolto grandi e piccini con un programma ricco di giocoleria, comicità e magia. Sul palco si sono alternati artisti professionisti con numeri di giocoleria, evoluzioni con l’hula hoop e suggestive bolle di sapone. A conquistare il pubblico anche il tributo Huntrix, le gag dell’«uomo pallone» e le incursioni comiche dei supereroi degli Avengers.
Soddisfatti gli organizzatori per il successo dell’iniziativa e per la risposta del pubblico, che ha riempito la sala del teatro cittadino.
«Desideriamo ringraziare innanzitutto tutti gli spettatori per la straordinaria partecipazione – dichiarano Rocco e Carrie Schiava –. Un grazie all’amministrazione comunale, al sindaco Flavio Di Muro, al vicesindaco Marco Agosta, alla consigliera Franca Bonadonna e agli altri consiglieri presenti tra il pubblico. Ringraziamo inoltre gli uffici Turismo e Manifestazioni e, in particolare, Walter Allavena, Francesco Bertone e Danila Muratore per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento».
L’esperienza guarda già ai prossimi appuntamenti. «Questo è solo l’inizio – concludono i titolari di Family Friends –. Continueremo a lavorare per portare felicità e momenti di divertimento nella nostra città».