Ventimiglia, superstrada di Peglia: chiuso l’iter urbanistico, ora il progetto esecutivo

Ventimiglia. Nuovo passo avanti per la realizzazione della superstrada di Peglia a Ventimiglia. Si è concluso il procedimento urbanistico relativo all’intervento, con la pubblicazione della determina che chiude questa fase dell’iter amministrativo e apre la strada ai successivi adempimenti progettuali.

L’opera, sostenuta da un finanziamento di circa 10,7 milioni di euro, rappresenta uno degli interventi infrastrutturali considerati strategici dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Di Muro. L’obiettivo è migliorare i collegamenti tra il casello autostradale, il quartiere del Borgo e il centro cittadino, sulla sponda destra del fiume Roja, contribuendo al tempo stesso alla sicurezza idraulica del territorio attraverso la realizzazione dell’arginatura del corso d’acqua.

Il progetto ha già superato diversi passaggi amministrativi. Dopo la sottoscrizione della convenzione con gli enti sovracomunali coinvolti e l’approvazione dell’intervento in Consiglio comunale, è arrivato il via libera della Conferenza dei servizi. Parallelamente è stato portato avanti il procedimento urbanistico, ora formalmente concluso.

«La superstrada di Peglia è un’opera pensata, fortemente voluta e che questa amministrazione ha scelto di portare avanti con determinazione, consapevole della sua importanza strategica per il futuro di Ventimiglia – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. Non si tratta soltanto di realizzare una nuova infrastruttura viaria, ma di dare una risposta concreta a tre esigenze fondamentali: migliorare i collegamenti tra l’autostrada e il centro cittadino sulla sponda destra del Roja, decongestionare il traffico cittadino e contribuire alla sicurezza idraulica del nostro territorio».

Il primo cittadino sottolinea il lavoro svolto per arrivare a questo risultato: «Abbiamo costruito questo percorso attraverso il coinvolgimento degli enti interessati, il confronto istituzionale e il superamento dei necessari passaggi amministrativi e urbanistici. Oggi raccogliamo un risultato importante: un altro tassello è stato completato e possiamo guardare alla fase della progettazione esecutiva e, successivamente, alla gara d’appalto».

Il prossimo obiettivo sarà dunque la predisposizione del progetto esecutivo, passaggio necessario per poter indire la gara e arrivare all’affidamento dei lavori.