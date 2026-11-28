Ventimiglia. Ventimiglia come porta d’ingresso del narcotraffico internazionale, ma con risorse insufficienti per contrastare i traffici. È quanto denuncia il Silp Cgil Liguria, intervenendo dopo l’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ieri ha portato all’esecuzione di venti misure cautelari tra l’Irpinia e l’area vesuviana.

L’indagine ha ricostruito un traffico di oltre 180 chili di cocaina, acquistati tra Barcellona e Madrid e trasportati su strada, con una frequenza quasi settimanale, fino ad Avellino. La droga viaggiava nascosta in doppi fondi e serbatoi modificati, attraversando il confine di Ventimiglia e percorrendo l’intera Riviera di Ponente.

Un passaggio che, secondo il sindacato, conferma il ruolo strategico della città di confine non soltanto per i flussi migratori, ma anche per le rotte del narcotraffico europeo.

«Quel valico è uno snodo strategico del narcotraffico europeo, dove le donne e gli uomini della Polizia di Stato assicurano i controlli con organici ridotti, turni scoperti e dotazioni tecnologiche inadeguate rispetto alla sofisticazione delle organizzazioni criminali», sottolinea il Silp Cgil Liguria.

Il problema, secondo il sindacato, riguarda anche la capacità di individuare i carichi occultati nei veicoli. «Scovare un vano occulto richiede tempo, esperienza e personale sufficiente: esattamente ciò che manca».

Le criticità, prosegue il sindacato, interessano anche la Polizia Stradale lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Imperia e Savona, dove le pattuglie devono garantire la copertura di un’arteria che rappresenta una delle principali vie di collegamento utilizzate dai trafficanti diretti verso il Sud Italia.

Da qui il riconoscimento del lavoro svolto dai carabinieri e dalla magistratura, accompagnato però da una critica alle politiche del Governo in materia di sicurezza. «Il plauso ai colleghi dell’Arma e alla magistratura è doveroso, ma non si può nascondere il paradosso di un Governo che rivendica successi sulla sicurezza mentre il disegno di legge di bilancio non stanzia risorse adeguate per colmare i vuoti d’organico».

Il sindacato contesta inoltre gli aumenti retributivi, ritenuti insufficienti rispetto all’inflazione, e denuncia i sacrifici sostenuti quotidianamente dagli operatori impegnati nei servizi di frontiera.