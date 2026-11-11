Ventimiglia ricorda le vittime della strage di Nassiriya
La cerimonia commemorativa posticipata a venerdì 13 novembre causa maltempo
Ventimiglia. La Città di Ventimiglia si prepara a celebrare il 23° anniversario della strage di Nassiriya, in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, la cerimonia commemorativa – inizialmente programmata per giovedì 12 novembre – è stata posticipata a venerdì 13 novembre 2026.
L’appuntamento si terrà alle ore 11:00 presso il Monumento ai Caduti al Rondò Spinelli. La comunità si ritroverà per rendere omaggio ai militari e ai civili che persero la vita nell’attentato del 12 novembre 2003 in Iraq e a tutti i caduti nell’ambito delle missioni internazionali di pace.
Il programma della commemorazione prevede:
- L’orazione ufficiale a cura del dott. Ernesto Fresca Fantoni, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ventimiglia;
- L’intervento del Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro.
L’Amministrazione comunale e l’Ufficio di Staff del Sindaco invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo solenne momento di memoria e raccoglimento collettivo, volto a rinnovare la gratitudine verso chi ha sacrificato la propria vita al servizio del Paese e della pace.