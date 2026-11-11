Ventimiglia ricorda le vittime della strage di Nassiriya

L’appuntamento si terrà alle ore 11:00 presso il Monumento ai Caduti al Rondò Spinelli. La comunità si ritroverà per rendere omaggio ai militari e ai civili che persero la vita nell’attentato del 12 novembre 2003 in Iraq e a tutti i caduti nell’ambito delle missioni internazionali di pace.

L’Amministrazione comunale e l’Ufficio di Staff del Sindaco invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo solenne momento di memoria e raccoglimento collettivo, volto a rinnovare la gratitudine verso chi ha sacrificato la propria vita al servizio del Paese e della pace.