Ventimiglia ricorda i caduti nelle missioni di pace, il sacrificio di Nassiriya e dei quattro militari morti in Bosnia

Ventimiglia. La deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, l’esecuzione del Silenzio e un momento di raccoglimento per rendere omaggio a quanti hanno perso la vita nelle missioni internazionali di pace. La città di Ventimiglia ha commemorato così il 23° anniversario della strage di Nassiriya, nell’ambito della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Alla cerimonia, aperta dall’alzabandiera e dall’esecuzione dell’Inno nazionale, hanno preso parte il sindaco Flavio Di Muro e il viceprefetto di Imperia Francesco Cardellicchio, che hanno deposto una corona d’alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere e al servizio della pace. Dopo gli onori ai Caduti, con l’esecuzione del Silenzio, si è svolta la benedizione della corona e l’orazione in suffragio, officiata dal vicario episcopale per la Carità e la Missione, don Diego Goso.

Nel corso della commemorazione è stato letto anche il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al ministro della Difesa Guido Crosetto. Il Capo dello Stato ha rinnovato «l’omaggio della Repubblica alla memoria di quanti, operando con abnegazione, hanno sacrificato la vita nelle operazioni per la stabilizzazione delle aree di crisi internazionali e per la risoluzione dei conflitti».

Nel suo messaggio Mattarella ha ricordato, con particolare commozione, anche i quattro militari dell’Esercito e del Corpo militare della Croce Rossa Italiana morti nel recente incidente in Bosnia-Erzegovina, esprimendo solidarietà alle famiglie e ai feriti. Un richiamo al ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali, a sostegno della pace, del multilateralismo e del rispetto della dignità di ogni persona.

A seguire sono intervenuti il sindaco Flavio Di Muro, il viceprefetto Francesco Cardellicchio, in rappresentanza del prefetto di Imperia, e la consigliera regionale Veronica Russo, in rappresentanza della Regione Liguria, insieme ai colleghi Armando Biasi e Walter Sorriento.

L’orazione ufficiale è stata affidata a Ernesto Fresca Fantoni, presidente della sezione di Ventimiglia dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha richiamato il significato della ricorrenza e il valore del sacrificio di chi ha servito il Paese nelle missioni di pace.

«Il 12 novembre è una data incisa con il dolore nella memoria collettiva del nostro Paese», ha esordito, ricordando l’attentato del 2003 alla base Maestrale di Nassiriya, in Iraq, nel quale persero la vita 19 italiani: 12 carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili, oltre a cinque cittadini iracheni.

«Un attacco vile e devastante contro chi in quella terra si trovava non con intenti di conquista, ma per portare sicurezza, soccorso e speranza a un popolo stremato», ha sottolineato Fresca Fantoni, evidenziando come quella tragedia non abbia rappresentato soltanto una ferita istituzionale, ma anche un dolore profondo per le famiglie che hanno perso i propri cari.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha quindi ricordato i quattro militari deceduti il 29 ottobre scorso in Bosnia-Erzegovina: il sergente dell’Esercito Simone Ruggia, il sergente dell’Esercito Claudio Marchesi, il tenente del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana Franco Adriano Zecchillo e il sergente dello stesso Corpo Laura Procacci.