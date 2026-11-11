Ventimiglia, pronto il nuovo marciapiede di via Gramsci: ora un piano per il centro

Sindaco Di Muro: «Ereditiamo una situazione tragica, così come per gli asfalti del centro città e delle frazioni, sui quali stiamo già mettendo mano»

Ventimiglia. Un nuovo marciapiede in via Gramsci, realizzato in conglomerato bituminoso di colore rosso scuro, per migliorare la sicurezza dei pedoni e contribuire al decoro urbano. L’opera, inaugurata questa mattina dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Di Muro, è costata circa 90mila euro e rappresenta il primo intervento di un più ampio programma di riqualificazione dei marciapiedi cittadini.

I lavori hanno previsto anche l’impermeabilizzazione del manto stradale, un intervento particolarmente importante alla luce di un precedente contenzioso con il condominio limitrofo. Il risultato è una superficie uniforme, senza piastrelle o elementi sconnessi che possano rappresentare un pericolo per i pedoni. L’intervento si inserisce inoltre in un progetto di sistemazione dell’area che ha compreso la piantumazione di alcuni alberi di callistemon. Resta da completare l’installazione di un ulteriore punto luce.

«Purtroppo ereditiamo una situazione tragica, così come per gli asfalti del centro città e delle frazioni, sui quali stiamo già mettendo mano – ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro –. Da oggi parte un nuovo piano marciapiedi. Questa è una prova, un esperimento che devo dire è ben riuscito. Valuteremo se continuare su questa strada o apportare delle variazioni. L’importante è che ci sia armonia nell’arredo urbano, perché oggi ci sono troppe tipologie di marciapiedi».

Il primo cittadino ha sottolineato la volontà di voltare pagina rispetto alle precedenti modalità di realizzazione: «Piastrelle rotte e sconnesse sono un problema quotidiano. Ogni mese paghiamo danni ad anziani che inciampano in pavimentazioni che perdono pezzi. Quello è un modello del passato al quale questa amministrazione non fa riferimento. Questo può essere un modello criticabile dal punto di vista estetico, ma è sicuramente funzionale: è omogeneo, rende difficile inciampare e offre un arredo urbano che risponde alle nostre aspettative. La bellezza è opinabile, ma l’impegno dell’amministrazione è semplice: rifare i marciapiedi della città, perché ce n’è bisogno».

L’intervento di via Gramsci vuole dunque essere un punto di partenza. Il Comune sta già ragionando su una progettualità più ampia per intervenire in diverse strade del centro, dove le condizioni dei percorsi pedonali sono particolarmente critiche.

«Durante questa amministrazione abbiamo già realizzato alcuni interventi, dal Ponte Doria alla zona di San Secondo. Questo è un altro tassello – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Agosta –. Stiamo cercando di sviluppare una progettualità per i marciapiedi del centro e vorremmo affidare un incarico a un professionista, in modo da studiare attentamente gli interventi necessari in diverse vie, come via Tacito, via Roma e via Chiappori. Ci sono marciapiedi davvero impresentabili».

Agosta ha definito il lavoro di via Gramsci un possibile modello da cui partire: «A me piace, penso che sia stato fatto un bel lavoro. Abbiamo anche piantumato degli alberi e manca ormai poco per completare l’illuminazione, con l’installazione di un altro palo vicino all’ecoisola. L’intervento è costato circa 90mila euro. Considerando anche il contenzioso preesistente e la necessità di realizzare l’impermeabilizzazione, è stato un lavoro importante. L’impresa ha lavorato bene».