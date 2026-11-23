Ventimiglia Progressista: «Scajola ridisegna equilibri e la città resta fuori ma tempi sono cambiati»
«Può ancora provare a dettare le regole dentro i palazzi, ma fuori non basta più il suo nome per ottenere consenso»
Ventimiglia. «Il sisma che attraversa il panorama politico provinciale, con epicentro Sanremo e Claudio Scajola ancora una volta alla regia, racconta le contraddizioni di un sistema nel quale il calcolo elettorale ha prevalso sulle idee, le convenienze sui principi e le alleanze trasversali sono diventate la normalità». Lo dichiara Ventimiglia Progressista.
«Un sistema che ha trovato terreno fertile anche grazie a chi avrebbe dovuto opporvisi e invece ha finito per adeguarsi, quando non addirittura per diventarne parte attiva. La svolta scajolana non nasce certo da un improvviso sdegno verso questo deterioramento etico e politico. È un’operazione tattica di riposizionamento in un contesto mutato, nel quale al populismo berlusconiano, libertino più che libertario, subentra una destra sempre più reazionaria e identitaria. Del resto, è stato proprio Scajola a sostenere Mager a Sanremo contro il candidato ufficiale del centrodestra. Oggi pretende di ricompattare quegli stessi partiti, riportandoli entro confini politici che lui stesso aveva contribuito a cancellare. Non è coerenza ritrovata, è una convenienza che cambia.
In questo riassetto anche Flavio Di Muro sembra essere rimasto ai margini, con Ventimiglia esclusa dalla rappresentanza nella Conferenza dei sindaci di ATS Liguria. A perdere peso, dunque, non è soltanto un sindaco, ma un’intera città. Eppure, se Scajola sente oggi il bisogno di riaffermare con tanta insistenza la propria centralità, forse significa che quella centralità non è più così indiscussa.
I tempi sono cambiati e le piazze si riempiono, gli animi sono caldi e cresce un dissenso che non trova rappresentanza negli accordi di palazzo. Lo si è visto il 30 ottobre a Imperia, quando Scajola, affacciandosi dal municipio, ha incontrato le contestazioni di una piazza tutt’altro che disposta ad applaudirlo. Non bastano più le poltrone, gli incarichi e le fedeltà personali per garantirsi il consenso. Scajola può ancora provare a dettare le regole dentro i palazzi, ma fuori non basta più il suo nome per ottenere consenso».