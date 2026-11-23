Ventimiglia . «Il sisma che attraversa il panorama politico provinciale, con epicentro Sanremo e Claudio Scajola a ncora una volta alla regia, racconta le contraddizioni di un sistema nel quale il calcolo elettorale ha prevalso sulle idee, le convenienze sui principi e le alleanze trasversali sono diventate la normalità». Lo dichiara Ventimiglia Progressista .

«Un sistema che ha trovato terreno fertile anche grazie a chi avrebbe dovuto opporvisi e invece ha finito per adeguarsi, quando non addirittura per diventarne parte attiva. La svolta scajolana non nasce certo da un improvviso sdegno verso questo deterioramento etico e politico. È un’operazione tattica di riposizionamento in un contesto mutato, nel quale al populismo berlusconiano, libertino più che libertario, subentra una destra sempre più reazionaria e identitaria. Del resto, è stato proprio Scajola a sostenere Mager a Sanremo contro il candidato ufficiale del centrodestra. Oggi pretende di ricompattare quegli stessi partiti, riportandoli entro confini politici che lui stesso aveva contribuito a cancellare. Non è coerenza ritrovata, è una convenienza che cambia.