Il primo cittadino sarà l’unico sindaco chiamato a portare la propria esperienza amministrativa nell’ambito dell’iniziativa

Ventimiglia. Oltre 4 milioni di euro di finanziamenti ottenuti in due anni per rendere più efficienti gli edifici pubblici, ridurre i consumi e contenere i costi di gestione. È il risultato rivendicato dall’amministrazione comunale di Ventimiglia nel settore dell’efficientamento energetico, un percorso che sarà presentato a livello nazionale dal sindaco Flavio Di Muro, invitato da Anci Lombardia a partecipare a InnovaSalute, l’evento in programma il 19 novembre a Bergamo.

Il primo cittadino sarà l’unico sindaco chiamato a portare la propria esperienza amministrativa nell’ambito dell’iniziativa, dedicata all’innovazione e alla gestione strategica dell’energia negli edifici pubblici, nelle strutture sanitarie e socioassistenziali.

Un riconoscimento che, secondo l’amministrazione, premia il lavoro avviato dal Comune di Ventimiglia, anche attraverso l’istituzione di un’apposita delega all’efficientamento energetico, seguita dall’assessore Adriano Catalano.

Nel dettaglio, negli ultimi due anni Palazzo comunale è riuscito a intercettare risorse per circa 4 milioni di euro, con una media di 2 milioni all’anno. Finanziamenti destinati a interventi sul patrimonio pubblico, a partire dagli edifici scolastici e dalle strutture comunali, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni energetiche e ridurre gli sprechi.

Un investimento che punta a produrre benefici non soltanto sul fronte ambientale, ma anche su quello economico. La diminuzione dei consumi, infatti, consente di alleggerire le spese correnti dell’ente, liberando risorse da poter reinvestire in altri servizi e opere a favore della comunità.