Parrocchia Nostra Signora di Lourdes e San Lorenzo Appio|
Ventimiglia, oltre 150 presepi da tutto il mondo in mostra in memoria di Gianfranco Gambelli: inaugurazione l’8 dicembre
La parrocchia invita cittadini e visitatori a partecipare all’apertura e a scoprire questa particolare esposizione
Ventimiglia. Un viaggio tra fede, tradizione e arte, attraverso oltre 150 presepi provenienti da tutto il mondo. È la proposta della Mostra dei Presepi, ospitata, per la prima volta, nei locali della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes e San Lorenzo Appio, a Ventimiglia.
L’iniziativa nasce in memoria di Gianfranco Gambelli, legato alla comunità parrocchiale, e si propone di offrire ai visitatori un percorso suggestivo alla scoperta delle diverse rappresentazioni della Natività, espressioni di culture, tradizioni e sensibilità artistiche differenti, ma unite dal significato universale del Natale.
L’esposizione raccoglie più di 150 presepi provenienti da ogni parte del mondo, vere e proprie testimonianze di fede e creatività che raccontano, attraverso materiali, forme e interpretazioni diverse, la storia della nascita di Gesù.
La mostra sarà inaugurata martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, alle 15. La parrocchia invita cittadini e visitatori a partecipare all’apertura e a scoprire questa particolare esposizione, allestita in una cornice suggestiva, caratterizzata anche da una splendida vista panoramica.
Un’occasione per vivere il periodo natalizio riscoprendo il valore della spiritualità, della condivisione e delle tradizioni. «Il Natale è un messaggio di pace che unisce il mondo», è il messaggio che accompagna l’iniziativa, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un percorso tra bellezza, cultura e fede.