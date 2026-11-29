La parrocchia invita cittadini e visitatori a partecipare all’apertura e a scoprire questa particolare esposizione

Ventimiglia. Un viaggio tra fede, tradizione e arte, attraverso oltre 150 presepi provenienti da tutto il mondo. È la proposta della Mostra dei Presepi, ospitata, per la prima volta, nei locali della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes e San Lorenzo Appio, a Ventimiglia.

L’iniziativa nasce in memoria di Gianfranco Gambelli, legato alla comunità parrocchiale, e si propone di offrire ai visitatori un percorso suggestivo alla scoperta delle diverse rappresentazioni della Natività, espressioni di culture, tradizioni e sensibilità artistiche differenti, ma unite dal significato universale del Natale.

L’esposizione raccoglie più di 150 presepi provenienti da ogni parte del mondo, vere e proprie testimonianze di fede e creatività che raccontano, attraverso materiali, forme e interpretazioni diverse, la storia della nascita di Gesù.

La mostra sarà inaugurata martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, alle 15. La parrocchia invita cittadini e visitatori a partecipare all’apertura e a scoprire questa particolare esposizione, allestita in una cornice suggestiva, caratterizzata anche da una splendida vista panoramica.