Ventimiglia, nuovi parcheggi per il centro storico: avanti il progetto del Funtanin e l’ampliamento dell’Auriveu

Ventimiglia. Nuovi interventi per cercare di rispondere alla carenza di parcheggi nel centro storico di Ventimiglia. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Di Muro prosegue su due fronti: la realizzazione del nuovo parcheggio del Funtanin e il possibile ampliamento dell’area di sosta dell’Auriveu, in salita Bastioni.

Per quanto riguarda il Funtanin, la giunta ha approvato la suddivisione in lotti del progetto, passaggio che consentirà di procedere gradualmente con la realizzazione dell’opera e di individuare le risorse economiche necessarie. Contestualmente, il Comune ha deciso di candidare il primo lotto nell’ambito della programmazione degli interventi infrastrutturali di Regione Liguria, puntando così a ottenere i finanziamenti per avviare i lavori.

Il nuovo parcheggio, che sorgerà in prossimità della scuola del Funtanin, rappresenterà un servizio a beneficio non soltanto dei residenti del quartiere, da tempo alle prese con la difficoltà di trovare posteggio, ma anche della futura struttura scolastica e delle famiglie che la frequenteranno.

Parallelamente, il Comune ha affidato all’ingegner Collu l’incarico per la redazione di uno studio di fattibilità relativo all’ampliamento del parcheggio Auriveu, in salita Bastioni. L’obiettivo è verificare le possibilità tecniche di intervento e individuare le soluzioni più adeguate per aumentare il numero di posti auto in un’altra zona strategica del centro storico.

«La questione dei parcheggi è una delle esigenze più sentite da chi vive e frequenta il centro storico. La stiamo affrontando con una programmazione concreta, lavorando su più fronti», dichiara il sindaco Flavio Di Muro, sottolineando come i due interventi abbiano un obiettivo comune: «Rendere il centro storico sempre più accessibile e vivibile».

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Agosta, che evidenzia il lavoro di programmazione e approfondimento portato avanti negli ultimi anni. «La suddivisione in lotti del Funtanin ci consente di individuare un percorso attuativo progressivo. Si tratta di un’opera particolarmente importante perché andrà ad affiancarsi alla scuola, creando un sistema di servizi a beneficio dei residenti e delle famiglie che la frequenteranno», spiega Agosta.