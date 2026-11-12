Ventimiglia, migranti salvati dai Vigili del fuoco: operazioni concluse dopo tre ore

Gli stranieri erano rimasti intrappolati sul greto del Roja dove si erano rifugiati in tende e accampamenti di fortuna

Ventimiglia. L’ultimo non si era accorto di nulla. Lo hanno trovato che ancora dormiva nel cunicolo più esterno del ponte ferroviario, verso corso Francia. Sono sedici i migranti salvati dai Vigili del fuoco. Gli stranieri erano rimasti intrappolati sul greto del Roja dove si erano rifugiati per ripararsi dalla pioggia. Il livello del fiume è salito, a causa delle insistenti piogge e della massa di acqua scesa a valle a seguito dell’apertura della diga da parte dei francesi.

I primi ad essere recuperati sono stati due stranieri. Erano in una tenda nel mezzo del fiume. Quando l’avevano installata non c’era acqua. Poi sono rimasti al centro di quello che sembrava essere un piccolo isolotto. A salvarli sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia insieme ai colleghi del nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale).

Sono così scattate le operazioni di ricerca, per scongiurare che non vi fossero altri migranti: altri sei sono stati allontanati dal Roja nei pressi del ponte ferroviario. Durante l’ispezione, alla presenza anche degli agenti della Polizia Ferroviaria che nel frattempo avevano chiesto e ottenuto l’interruzione della circolazione dei treni, sono stati individuati altri tre migranti nascosti in un cunicolo. Non potevano più muoversi, l’acqua era troppo alta.

I Vigili del fuoco si sono così calati con le corde dal ponte della ferrovia e li hanno tratti in salvo. Ispezionando poi tutti gli altri cunicoli, sono stati trovati altri cinque stranieri. L’ultimo stava dormendo, non si era accorto di nulla.

Sul posto sono arrivate anche due ambulanze, che hanno trasportato alcuni migranti al pronto soccorso per sincerarsi delle loro condizioni. Altri hanno detto di stare bene e hanno rifiutato il trasporto.

Presente anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha ringraziato le forze dell’ordine ed in particolare i Vigili del fuoco per il buon esito dell’operazione. Per la Prefettura di Imperia, si è recato sul posto il viceprefetto aggiunto Francesco Cardellicchio, responsabile dell’Ufficio immigrazione, che ha relazionato costantemente il prefetto di Imperia Antonio Giaccari.