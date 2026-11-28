La sospensione|
Ventimiglia, lunedì chiusa la scuola primaria di Torri per lavori alla rete elettrica
L’ordinanza firmata dal vicesindaco Marco Agosta
Ventimiglia. Scuola primaria chiusa per un’intera giornata nella frazione di Torri. Lunedì 30 novembre, gli alunni resteranno a casa a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica, necessaria per consentire alcuni interventi sugli impianti.
La sospensione della fornitura, comunicata da e-distribuzione al Comune, è prevista dalle 8.30 alle 15.30 e interesserà alcune vie delle frazioni di Torri, Calvo e Sant’Antonio.
Tra gli edifici coinvolti, c’è anche il plesso scolastico di via Lungo Bevera 76, che ospita la scuola primaria. L’assenza di energia elettrica non consentirebbe il regolare svolgimento delle lezioni, né garantirebbe adeguate condizioni di sicurezza e comfort per gli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico.
Per questo motivo il vicesindaco Marco Agosta ha disposto, attraverso un’apposita ordinanza, la chiusura della scuola e la sospensione di tutte le attività didattiche per l’intera giornata di lunedì 30 novembre.