Dal 26 novembre tre incontri dedicati alla parità di genere, alla legalità e al rispetto reciproco per gli studenti di Ventimiglia Alta e Roverino

Ventimiglia. L’istituto comprensivo Cavour aderisce al progetto europeo Voices con un percorso formativo dedicato all’educazione alla legalità, alla parità di genere e al rispetto reciproco. Il primo dei tre incontri è in programma il 26 novembre.

L’iniziativa, voluta dalla dirigente scolastica Antonella Costanza, è stata organizzata grazie al lavoro di raccordo della docente referente alla legalità, Roberta Masi, che ha curato i contatti con l’associazione Voices. Il percorso coinvolgerà gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Ventimiglia Alta e Roverino e si articolerà in tre appuntamenti della durata di due ore ciascuno.Le attività saranno condotte dalle psicologhe Roberta Rota ed Emanuela Arnaldi, che offriranno ai ragazzi uno spazio di ascolto, confronto e approfondimento su temi legati alle relazioni interpersonali e alla prevenzione dei comportamenti discriminatori.

Finanziato nell’ambito dei programmi dell’Unione europea per la tutela dei diritti e dei valori comuni, Voices (Violence Prevention and Awareness in Schools) nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, stereotipi e discriminazioni fin dall’età scolare.

A livello europeo, il progetto promuove una cultura basata sull’uguaglianza, sull’empatia e sulla consapevolezza emotiva, fornendo a docenti e studenti strumenti concreti per riconoscere e superare i pregiudizi culturali che spesso sono alla base degli atteggiamenti prevaricatori. L’intento è rendere le scuole luoghi sicuri di dialogo, nei quali le nuove generazioni possano diventare portavoce di una società più giusta e inclusiva. L’adesione si inserisce nella visione educativa dell’istituto comprensivo Cavour. La dirigente Antonella Costanza, che ha promosso l’ingresso dell’iniziativa nell’offerta formativa, dedica da anni particolare attenzione alla diffusione della cultura della legalità.