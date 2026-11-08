Ventimiglia, Leuzzi attacca l’amministrazione Di Muro: «Turismo e commercio in crisi, la città è ferma»

Il consigliere comunale del Pd punta il dito contro la gestione della città: «Quasi 9mila presenze turistiche in meno tra giugno e settembre. Commercio in difficoltà, strade sporche, verde trascurato e occasioni mancate»

Ventimiglia. Quasi 9mila presenze turistiche in meno nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un dato, quello registrato dall’osservatorio regionale del turismo, che secondo il consigliere comunale di minoranza del Partito Democratico Alessandro Leuzzi, rappresenta un campanello d’allarme che l’amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro non può più ignorare.

Leuzzi traccia un quadro fortemente critico della situazione cittadina, mettendo in relazione la flessione del turismo con le difficoltà ormai strutturali del commercio. «I pessimi risultati del turismo fanno il paio con quelli del commercio, che ormai da anni vede molti stalli chiusi all’interno del mercato annonario, sempre meno banchi sul mercato del venerdì e sempre più serrande abbassate che poi non riaprono dopo la chiusura».

Per l’esponente del Pd, i problemi non riguardano soltanto le attività economiche, ma investono più in generale l’attrattività e la capacità di Ventimiglia di valorizzare le proprie risorse. A partire dai collegamenti e dalla viabilità: «Raggiungere Ventimiglia è un incubo», osserva, indicando una delle criticità che penalizzano cittadini, visitatori e operatori economici.

Nel mirino anche la fiscalità locale, sulla quale, secondo Leuzzi, non sarebbe stato fatto un lavoro significativo, e il fenomeno della contraffazione. «Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, le griffe false la fanno ancora da padrone», sottolinea, evidenziando come il commercio abusivo continui a rappresentare un problema per l’immagine e per le attività regolari della città.

Un altro tema riguarda la valorizzazione delle potenzialità turistiche. «Abbiamo un clima meraviglioso tutto l’anno che non viene sfruttato», afferma il consigliere, che richiama anche il mancato utilizzo delle strutture culturali: «Il bellissimo teatro comunale è sottoutilizzato da anni».

La critica si estende poi alla manutenzione e al decoro urbano. Leuzzi segnala una città che, a suo giudizio, non riesce a garantire adeguati standard di pulizia, cura del verde pubblico e qualità dell’arredo urbano. Elementi che, insieme all’offerta culturale e turistica, contribuiscono a definire l’immagine di una località e la sua capacità di attrarre visitatori.

Il giudizio politico del consigliere dem è quindi complessivo e investe il rapporto tra Palazzo comunale e le diverse componenti della città. «Sostanzialmente turisti, cittadini, operatori turistici, commercianti non sono nelle grazie dell’amministrazione Di Muro», conclude Leuzzi.