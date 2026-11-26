Ventimiglia. Anche la polizia di Stato ha preso parte alla quarta edizione de «Il Tappeto Rosso», manifestazione promossa dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che il 25 novembre ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili e militari, associazioni, cittadini e studenti degli istituti scolastici del territorio.