25 novembre|
Ventimiglia, la polizia di Stato alla quarta edizione de «Il Tappeto Rosso»
Il vicequestore Adriana Di Biase ha illustrato agli studenti gli strumenti per contrastare la violenza di genere
Ventimiglia. Anche la polizia di Stato ha preso parte alla quarta edizione de «Il Tappeto Rosso», manifestazione promossa dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che il 25 novembre ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili e militari, associazioni, cittadini e studenti degli istituti scolastici del territorio.
A rappresentare la questura di Imperia è intervenuta Adriana Di Biase, vicequestore e dirigente a scavalco del commissariato di pubblica sicurezza della città di confine, che ha illustrato la normativa penale in materia di maltrattamenti domestici, soffermandosi sulle misure previste dall’ordinamento per tutelare le vittime e sull’attività delle forze dell’ordine.
Spazio anche a «Questo non è amore», la campagna permanente di sensibilizzazione promossa dalla polizia di Stato per favorire l’emersione dei casi di violenza, incoraggiare le denunce e offrire occasioni di ascolto a chi vive situazioni di sopraffazione.
Durante la manifestazione, gli agenti hanno distribuito materiale informativo, fornendo indicazioni sui servizi di assistenza presenti sul territorio e sugli strumenti di protezione a disposizione delle persone che subiscono abusi.
L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione portate avanti dalla questura di Imperia, guidata dal questore Andrea Lo Iacono, con particolare attenzione alle giovani generazioni, attraverso percorsi di sensibilizzazione ed educazione al rispetto della persona e alla parità.