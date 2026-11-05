Ventimiglia, incendi dolosi a cassonetti e sterpaglie, la Polizia Locale individua il presunto responsabile grazie alle telecamere

I tre episodi contestati si sono verificati presso le isole ecologiche di via Gallardi e via Roma

Ventimiglia. Svolta nelle indagini sugli incendi dolosi che tra il 23 e il 28 settembre scorsi hanno interessato diversi contenitori dei rifiuti e un’area di vegetazione spontanea nel territorio comunale di Ventimiglia. La Polizia Locale ha identificato l’autore di tre episodi grazie al lavoro investigativo coordinato dal Comandante Villano e dal Vice Commissario Nervino.Le indagini e il ruolo della videosorveglianza

L’attività d’indagine, avviata a seguito della trasmissione di una prima informativa di reato a carico di ignoti, ha fatto registrare un punto di svolta decisivo nell’analisi dei filmati della rete comunale di videosorveglianza. Attraverso il confronto delle immagini, l’estrazione dei fotogrammi più significativi e l’incrocio con le testimonianze raccolte sul campo, gli agenti sono riusciti a documentare la presenza dello stesso soggetto in tre distinti roghi.

I tre episodi contestati si sono verificati presso le isole ecologiche di via Gallardi e via Roma, oltre all’area di corso Francia all’intersezione con via Freccero . Gli esiti delle indagini sono stati ufficialmente trasmessi all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso .

Resta invece al momento a carico di ignoti un quarto incendio, divampato nella notte del 29 settembre presso l’isola ecologica di via Gallardi (all’intersezione con via Sant’Anna), per il quale sono tuttora in corso approfonditi accertamenti . Le dichiarazioni dell’amministrazione

«Desidero ringraziare tutto il personale della Polizia Locale per la professionalità e l’attenzione dimostrate», ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro . «L’indagine conferma quanto sia importante investire in strumenti che aiutino a tutelare il territorio e a dare seguito concreto agli elementi raccolti. La videosorveglianza si è rivelata ancora una volta uno strumento decisivo per ricostruire i fatti e orientare gli accertamenti. Il messaggio, ancora una volta, è rivolto a chi pensa di poter vandalizzare senza conseguenze la nostra città: a Ventimiglia chi rompe paga e non resta impunito» .