È successo intorno alle 4:30 della notte appena trascorsa in corso Limone Piemonte

Ventimiglia. Paura nella notte in corso Limone Piemonte, nei pressi dell’Hotel Bruno: una piccola imbarcazione è andata a fuoco intorno alle 4:30.

Il natante, posizionato sul proprio carrello per il trasporto, era regolarmente parcheggiato lungo la carreggiata e agganciato all’automobile adibita al traino. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno avvolto l’imbarcazione, distruggendola.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi alla vettura collegata al rimorchio o ad altri mezzi in sosta nelle vicinanze.