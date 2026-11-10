Ventimiglia, il “Teatro che emoziona”: cinque appuntamenti con la rassegna “Sipario d’Autore 2027”

Ventimiglia. Cinque appuntamenti per emozionare, divertire e invitare il pubblico alla riflessione. Il Teatro Comunale di Ventimiglia si prepara ad accogliere la stagione teatrale 2027 con la rassegna “Sipario d’Autore”, intitolata “Il teatro che emoziona”, che porterà sul palco, da gennaio a marzo, cinque spettacoli con interpreti e produzioni di rilievo del panorama teatrale italiano, a partire da una prima nazionale: quella che vedrà sul palco Maria Amelia Monti e Gigio Alberti.

La rassegna, con direzione artistica di Claudia Claudiano e organizzazione della società cooperativa CMC “Nidodiragno”, propone un cartellone variegato, capace di spaziare dalla commedia alla drammaturgia contemporanea, passando per i grandi classici e le riflessioni filosofiche.

«Ringrazio tutte le persone che sono al tavolo con me e che hanno lavorato alla realizzazione della stagione teatrale – ha esordito il sindaco Flavio Di Muro -. Si tratta di un investimento che si è confermato una scelta riuscita di questa amministrazione. Fin dal nostro insediamento abbiamo puntato molto sul teatro, affidandoci a una direzione artistica che in precedenza non era presente. Non siamo tutti esperti del settore e, proprio per questo, abbiamo ritenuto importante poter contare sul supporto di professionisti che hanno rapporti costanti con artisti e protagonisti della scena nazionale e internazionale».

«Abbiamo un teatro bellissimo, situato in una posizione centrale e inserito in un contesto architettonico di grande qualità, che merita di essere valorizzato – ha aggiunto il primo cittadino -. La nostra intenzione è renderlo sempre più vivo e aperto alla città, attraverso nuove iniziative, attività sociali, collaborazioni con le scuole e opportunità per i gruppi musicali».

Proprio per valorizzare il teatro, il sindaco ha annunciato l’intenzione di metterlo in sicurezza, per renderlo più bello e accogliente: «In questi anni siamo intervenuti più volte con opere di manutenzione straordinaria per consentire al teatro di continuare a funzionare senza interruzioni. Ora, però, abbiamo presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta di finanziamento per oltre 178mila euro, destinata al rifacimento e all’impermeabilizzazione del tetto, che attualmente presenta problemi di infiltrazioni e umidità. Si tratta di un investimento considerevole, che consentirebbe di risolvere definitivamente queste criticità e mettere in sicurezza la struttura per gli anni a venire, contribuendo anche a migliorarne la qualità e la fruibilità. Sono fiducioso che il progetto possa essere finanziato a breve. Questo ci permetterebbe di non gravare sul bilancio comunale e di destinare le risorse disponibili ad altri interventi necessari per la città, come la manutenzione dei marciapiedi e la valorizzazione degli altri immobili pubblici. Sarebbe inoltre un importante riconoscimento a livello nazionale per il nostro teatro, per la città e per il lavoro che questa amministrazione sta portando avanti», ha spiegato Di Muro.

«Siamo qui per presentare il nostro teatro, con la rassegna che abbiamo chiamato “Il teatro che emoziona”, perché abbiamo cinque eventi, uno diverso dall’altro, che ci emozionano uno dopo l’altro – ha detto l’assessore alle Manifestazioni Tiziana Faedda -. Abbiamo grandi nomi di spicco: partiamo con Maria Amelia Monti e Gigi Alberti con un debutto nazionale nel nostro teatro. Per concludere il top di gamma, Maurizio Lastrico. Posso dire con orgoglio che il nostro teatro questo’anno avrà tanto da offrire».

Ad aprire la stagione sarà, domenica 10 gennaio alle 18, “Lungs” di Duncan Macmillan, con Maria Amelia Monti e Gigio Alberti, per la regia di Alberto Giusta. Lo spettacolo, al debutto nazionale proprio a Ventimiglia, affronta una domanda universale e particolarmente attuale: cosa significa scegliere di diventare genitori oggi? Attraverso la storia di una coppia alle prese con dubbi, paure, cambiamento climatico e incertezze economiche, il testo alterna ironia, leggerezza e momenti di intensa emotività.

Il secondo appuntamento sarà domenica 17 gennaio alle 18 con “Non si sa come” di Luigi Pirandello. Protagonista Franco Branciaroli, affiancato da Alessandro Albertin, Valentina Violo, Ester Galazzi ed Emanuele Fortunati, per la regia di Paolo Valerio. A novant’anni dal debutto, torna in scena l’ultima opera compiuta di Pirandello, un’indagine sulla mente e sull’animo umano, sul conflitto tra autocontrollo e istinto e sulle contraddizioni dei comportamenti umani.

Domenica 7 febbraio alle 18 spazio alla commedia con “Le Fuggitive” di Palmade e Duthuron, interpretata da Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis, con la regia di Stefano Artissunch. Lo spettacolo racconta l’incontro casuale tra Margot e Claude, due donne di età ed esperienze diverse, accomunate dal desiderio di fuggire dalle proprie vite. Una notte trascorsa insieme darà vita a un’amicizia inaspettata, tra dialoghi vivaci, ironia e riflessioni sulla solitudine, la libertà e la ricerca di sé.

Il quarto spettacolo, in programma domenica 14 febbraio alle 18, sarà “Anime Fragili”, con Matteo Saudino, autore del testo, e la partecipazione musicale di Giua. Un viaggio nelle fragilità del nostro tempo attraverso il pensiero di Platone e Aristotele, che intreccia filosofia, narrazione e musica. Al centro, temi come la solitudine, la difficoltà di comunicare, la perdita di verità condivise, la crisi della politica e le inquietudini legate all’avanzare della tecnologia.

A chiudere la rassegna sarà domenica 7 marzo alle 18 “Sul Lastrico”, il nuovo spettacolo di Maurizio Lastrico, che ne firma anche testo e regia. Il comico genovese porterà sul palco il suo inconfondibile stile, tra teatro, comicità fisica, esercizi di stile e invenzioni linguistiche. Un viaggio nella quotidianità, tra gioie, disavventure e contraddizioni, con il dialogo con il pubblico e la capacità di trasformare situazioni comuni in momenti di comicità e riflessione.

Tutti gli spettacoli sono a pagamento, sia con biglietto singolo sia in abbonamento. Per i cinque appuntamenti il costo dell’abbonamento è di 100 euro in platea e 80 euro in galleria. Per i singoli spettacoli, ad eccezione di “Sul Lastrico”, il biglietto costa 20 euro in platea, 15 euro in galleria e 10 euro per gli studenti in galleria. Per lo spettacolo di Maurizio Lastrico le tariffe sono invece di 30 euro in platea, 25 euro in galleria e 10 euro per gli studenti.

«Vorrei ringraziare l’assessore e gli uffici – ha detto il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari – Perché mi rendo conto, essendo stato anche io assessore alle manifestazioni, che ultimamente la stagione teatrale ha avuto una spinta: prima non riuscivo a riempire il teatro comunale. Ora lo è e questo mi fa molto piacere».

La vendita degli abbonamenti è prevista dal 12 al 30 novembre presso il Teatro Comunale, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, oppure online sulla piattaforma www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia. Da dicembre sarà possibile acquistare anche i biglietti per i singoli spettacoli, sia al teatro sia online. I biglietti saranno inoltre disponibili un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione.