Ventimiglia, i Premi Stellato a Emmi Alisa Tolonen e Alessandro Sabia

Ventimiglia. Due premi da 500 euro assegnati ad altrettanti studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia nel ricordo di Valeria Stellato, la giovane studentessa scomparsa a soli 17 anni mentre frequentava il quarto anno del liceo Classico. Si è svolta questa mattina la cerimonia promossa dallo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera per valorizzare le eccellenze scolastiche e mantenere vivo il messaggio legato alla figura di Valeria, che durante la malattia aveva trovato nello studio conforto e stimolo.

Alla presenza del dirigente scolastico Giovanni Oggiana, del vicepreside Nanni Perotto, della professoressa Alba Ambrosini, di alcuni insegnanti e delle classi, la presidente dello Zonta Club Elena Monasterolo e i genitori di Valeria hanno consegnato i riconoscimenti, attribuiti sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti al termine della quarta classe nell’anno scolastico 2025-2026.

I premi sono andati a Emmi Alisa Tolonen, oggi studentessa della quinta del liceo Classico, premiata dallo Zonta Club, e ad Alessandro Sabia, attualmente in quinta B del liceo Scientifico, destinatario del riconoscimento messo a disposizione dalla famiglia Stellato.

«Questa non è una cerimonia come le altre. È un momento sospeso tra il ricordo e il futuro, tra la commozione e la celebrazione», ha sottolineato la presidente Elena Monasterolo, ricordando il significato del premio. «Oggi siamo qui per consegnare un premio che porta un nome speciale: il nome di Valeria. Questo premio nasce con l’obiettivo di fare in modo che i sogni, l’energia e i valori di Valeria continuino a camminare sulle gambe di altri giovani».

Rivolgendosi direttamente ai due studenti, Monasterolo ha evidenziato come il riconoscimento rappresenti non soltanto il risultato dell’impegno scolastico, ma anche un messaggio da portare nel futuro. «Il premio non è solo il frutto del vostro impegno, del vostro talento o del vostro merito. Questo premio è un testimone», ha detto, invitandoli a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà e ad avere «fame di conoscenza, di bellezza e di vita».

La presidente ha infine ricordato l’attività di Zonta International, impegnata da oltre un secolo in progetti locali e internazionali rivolti alle donne e alle ragazze, con l’obiettivo di promuovere il pieno riconoscimento dei loro diritti e delle loro potenzialità.