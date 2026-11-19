Ventimiglia. Si rafforza il dialogo tra Ventimiglia e Limone Piemonte in vista di nuove opportunità di collaborazione turistica e commerciale. Questa mattina si è svolto in teleconferenza un incontro tra i rappresentanti delle due amministrazioni comunali, nell’ambito del tavolo di lavoro istituito per sviluppare il gemellaggio tra le due città. Alla riunione ha partecipato anche Elisabetta Marchetti, vicepresidente di Confcommercio Ventimiglia.

Al centro del confronto la possibilità di creare occasioni di interscambio tra i due territori, coinvolgendo le attività economiche e valorizzando le rispettive iniziative. Confcommercio ha manifestato la propria disponibilità a contribuire al progetto, mettendo a disposizione la rete associativa e le manifestazioni organizzate sul territorio.

«È stato un incontro molto costruttivo che ha posto le basi per una collaborazione fra le due città – spiega Marchetti –. Si sono sviluppate idee e proposte interessanti per il prossimo futuro. Siamo lieti come Confcommercio di aver portato anche il nostro contributo alla discussione, certi che da questo potranno sorgere importanti occasioni di interscambio».

Tra le iniziative indicate dall’associazione ci sono “Sapori alla Marina” e il “Desbaratu”, manifestazioni che potrebbero ospitare anche attività commerciali di Limone Piemonte, offrendo loro occasioni di visibilità e promozione nel Ponente ligure.

Confcommercio ha inoltre proposto di coinvolgere la propria rete di sportelli, distribuiti da Ventimiglia al Golfo Dianese, che potrebbero diventare punti di riferimento per la divulgazione di eventi, iniziative e proposte turistiche e commerciali legate al gemellaggio.

«L’obiettivo è favorire la reciproca attrattività attraverso la costruzione di proposte dedicate, convenzioni e iniziative promozionali che possano valorizzare l’offerta turistica e commerciale di Limone Piemonte e di Ventimiglia – conclude Marchetti – favorendo la mobilità dei visitatori e la conoscenza delle rispettive opportunità».