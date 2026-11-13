Ventimiglia, cinghiali devastano la mulattiera di via Gianchette: «Siamo prigionieri in casa, rischiamo di non poter più entrare»

Ventimiglia. «Siamo in prigione, ci corrono appresso, non possiamo più uscire di casa». È esasperato Angelo Leporanico, ex capo squadra dei vigili del fuoco oggi in pensione, che da mesi denuncia una situazione sempre più preoccupante lungo la mulattiera di via Gianchette, dove vive.

A provocare i disagi è la presenza ormai costante di un gruppo di cinghiali che, secondo quanto racconta il residente, ogni sera raggiunge la zona e si spinge fino davanti al cancello della sua abitazione. Gli ungulati scavano nel terreno alla ricerca di cibo, smuovono pietre e detriti e stanno compromettendo progressivamente la stabilità dell’area.

Le conseguenze sono visibili anche nelle condizioni della mulattiera: i muri a ridosso del percorso risultano danneggiati, il terreno in più punti sta cedendo e alcune porzioni sembrano ormai compromesse. Una situazione che, oltre a rappresentare un problema per la sicurezza, rischia di avere ripercussioni dirette sull’accessibilità dell’abitazione.

«Ho chiesto una gabbia trappola al Comune, ma non ho ricevuto risposta. Mi sono rivolto anche alla Regione: ci avevano detto che sarebbero venuti, ma poi non si è più visto nessuno», racconta Leporanico.

L’ex vigile del fuoco descrive una situazione di progressivo peggioramento, con gli animali che continuano a frequentare la zona e a scavare praticamente ovunque. «Siamo invasi, scavano dappertutto, è tutto crollato», denuncia.

A preoccupare maggiormente è il rischio che il dissesto possa compromettere definitivamente il passaggio lungo la mulattiera, lasciando i residenti in difficoltà anche negli spostamenti quotidiani. «Rischio di non poter più entrare in casa», è il timore espresso da Leporanico.

Una denuncia che va avanti da mesi e che ora si accompagna alla richiesta di un intervento concreto da parte delle istituzioni competenti. Non si tratta soltanto della presenza degli animali selvatici, ma anche dei danni che la loro attività sta provocando a un percorso necessario per raggiungere le abitazioni.