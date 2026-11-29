Funzione partecipata e sentita, alla presenza di autorità civili e militari

Ventimiglia. Una celebrazione partecipata per rendere omaggio alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza è stata celebrata a Ventimiglia con una Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino, organizzata dalla sezione ventimigliese dell’Associazione nazionale carabinieri, presieduta da Ernesto Fresca Fantoni.

La funzione religiosa, officiata dal parroco don Ferruccio Bortolotto, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, insieme ai rappresentanti dell’associazione e ai cittadini che hanno voluto prendere parte alla ricorrenza.

Presenti l’assessore Adriano Catalano, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Ventimiglia, i sindaci di Bordighera e Olivetta San Michele, Marzia Baldassarre e Adriano Biancheri, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia, capitano Antonio Peluso, e i marescialli alla guida delle diverse stazioni dell’Arma competenti sul territorio.

Ad accompagnare la celebrazione è stato il coro dell’Associazione nazionale carabinieri, diretto dal maestro Dario Amoroso, con Lorenzo Spinella alle tastiere, che ha contribuito a rendere ancora più solenne e sentita la funzione.

Al termine della Messa, un momento particolarmente significativo ha suggellato la giornata: il carabiniere in congedo Salvatore Seci ha donato alla sezione ventimigliese dell’Anc una riproduzione della Virgo Fidelis realizzata personalmente con intagli nel legno. Un’opera artigianale, frutto della sua passione e del suo lavoro, che sarà custodita nella sede dell’associazione.