Viabilità|
Cronaca/
Ventimiglia/
Viabilità/
Ventimiglia, camion si schianta nel sottopasso di via San Secondo: strada chiusa
13 novembre 2026 | 12:39
I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema e permettere la riapertura della strada nel più breve tempo possibile
Ventimiglia. Disagi alla viabilità questa mattina in via San Secondo, a Ventimiglia, dove un camion, dopo aver accusato un guasto, è finito contro la struttura del sottopasso.
L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata. A seguito dell’impatto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.
I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema e permettere la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Al momento la circolazione resta interdetta nel tratto interessato.