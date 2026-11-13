Ventimiglia, camion si schianta nel sottopasso di via San Secondo: strada chiusa

Ventimiglia . Disagi alla viabilità questa mattina in via San Secondo, a Ventimiglia, dove un camion, dopo aver accusato un guasto, è finito contro la struttura del sottopasso.

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata. A seguito dell’impatto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.