Ventimiglia, cambiano le regole per le capsule del caffè: plastica e metallo nella differenziata
Prosegue anche l’installazione delle ecoisole informatizzate: due nuove postazioni in via Isnardi e via Nervia saranno operative dalla prossima settimana
Ventimiglia. Cambiano le modalità di conferimento delle capsule del caffè. In base alle nuove disposizioni europee in materia di imballaggi e relativi rifiuti, quelle in plastica e metallo potranno essere gettate direttamente nel contenitore della plastica, anche se contengono ancora residui di caffè esausto. Le capsule compostabili, invece, dovranno continuare a essere smaltite nella raccolta dell’organico.
La modifica punta a rendere più efficace la raccolta differenziata, semplificando le operazioni quotidiane per i cittadini.
«È importante che i cittadini siano sempre informati sulle nuove modalità di conferimento, così da poter contribuire sempre più concretamente al miglioramento del servizio e alla qualità della raccolta differenziata – dichiara il consigliere comunale Franco Ventrella, con incarico al ciclo dei rifiuti –. Anche piccoli gesti quotidiani, se svolti correttamente, possono fare la differenza. Informiamo pertanto la popolazione a prestare attenzione alla distinzione tra capsule in plastica e capsule compostabili».
Intanto prosegue il programma di installazione delle ecoisole informatizzate sul territorio comunale. Nei giorni scorsi sono state posizionate due nuove strutture in via Isnardi e in via Nervia, che entreranno in funzione la prossima settimana, ampliando la rete dei punti di conferimento a disposizione della popolazione.
«L’obiettivo – prosegue Ventrella – è quello di proseguire nel percorso di ammodernamento del sistema di raccolta dei rifiuti, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti sempre più funzionali e accessibili. Ricordiamo che il conferimento presso le ecoisole informatizzate è aperto a tutti i cittadini ventimigliesi, senza limitazioni legate alla zona di residenza. Si tratta di un servizio a disposizione dell’intera comunità, che vogliamo continuare a sviluppare e potenziare su tutto il territorio».
L’amministrazione comunale rinnova infine l’invito a rispettare le corrette modalità di smaltimento, ricordando che il raggiungimento delle percentuali minime di differenziata previste dalla normativa rappresenta non soltanto un obiettivo ambientale, ma anche una condizione necessaria per evitare sanzioni a carico dell’ente, con conseguenze per l’intera collettività.