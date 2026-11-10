Ventimiglia, cambiano le regole per le capsule del caffè: plastica e metallo nella differenziata

Ventimiglia. Cambiano le modalità di conferimento delle capsule del caffè. In base alle nuove disposizioni europee in materia di imballaggi e relativi rifiuti, quelle in plastica e metallo potranno essere gettate direttamente nel contenitore della plastica, anche se contengono ancora residui di caffè esausto. Le capsule compostabili, invece, dovranno continuare a essere smaltite nella raccolta dell’organico.

«È importante che i cittadini siano sempre informati sulle nuove modalità di conferimento, così da poter contribuire sempre più concretamente al miglioramento del servizio e alla qualità della raccolta differenziata – dichiara il consigliere comunale Franco Ventrella, con incarico al ciclo dei rifiuti –. Anche piccoli gesti quotidiani, se svolti correttamente, possono fare la differenza. Informiamo pertanto la popolazione a prestare attenzione alla distinzione tra capsule in plastica e capsule compostabili».

Intanto prosegue il programma di installazione delle ecoisole informatizzate sul territorio comunale. Nei giorni scorsi sono state posizionate due nuove strutture in via Isnardi e in via Nervia, che entreranno in funzione la prossima settimana, ampliando la rete dei punti di conferimento a disposizione della popolazione.

«L’obiettivo – prosegue Ventrella – è quello di proseguire nel percorso di ammodernamento del sistema di raccolta dei rifiuti, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti sempre più funzionali e accessibili. Ricordiamo che il conferimento presso le ecoisole informatizzate è aperto a tutti i cittadini ventimigliesi, senza limitazioni legate alla zona di residenza. Si tratta di un servizio a disposizione dell’intera comunità, che vogliamo continuare a sviluppare e potenziare su tutto il territorio».