Ventimiglia, Bevera si prepara a dare l’ultimo saluto ad Aurelien Blasco: aveva solo 27 anni

Ventimiglia. Sarà la sua amata Bevera a ospitare l’ultimo saluto ad Aurelien Blasco, scomparso a soli 27 anni, appena due giorni dopo aver festeggiato il compleanno, lo scorso 4 novembre. Una morte prematura che ha lasciato nel dolore familiari e amici, tra Italia e Francia.

La messa commemorativa in suo ricordo sarà celebrata venerdì 13 novembre, alle 18, nella chiesa di Bevera, frazione di Ventimiglia dove Aurelien era cresciuto e alla quale è sempre rimasto profondamente legato.

Di origini italo-francesi, figlio di madre francese e padre italiano, durante l’adolescenza si era trasferito in Francia, dove aveva costruito il proprio percorso di vita e lavorativo. Lavorava come giardiniere a Montecarlo, ma il legame con le sue radici italiane non si era mai spezzato.

A Bevera, infatti, erano rimasti il suo cuore, gli affetti familiari e tanti amici con cui aveva condiviso gli anni della crescita. Ed è proprio nella sua terra, in quel luogo che considerava casa, che chi gli ha voluto bene potrà ritrovarsi per ricordarlo e salutarlo un’ultima volta.