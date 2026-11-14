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Ventimiglia, approvato il progetto esecutivo per Case Zanin
In arrivo nuovo parcheggio e area di manovra da 237mila euro
Ventimiglia. Un intervento atteso da oltre un decennio compie un passo decisivo a Ventimiglia: l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo parcheggio e dell’area di manovra in località Case Zanin, situata nella frazione di Latte. L’opera prevede un investimento complessivo di 237.000 euro ed è mirata a risolvere un’annosa criticità viaria della zona, incrementando al contempo i livelli di sicurezza e accessibilità.
Dal punto di vista tecnico, il progetto contempla la costruzione di nuove opere di sostegno in cemento armato con rivestimento in pietra a spacco, destinate a sostituire i paramenti murari attualmente degradati o in dissesto. Verranno inoltre riqualificati il sedime stradale e le superfici destinate alla sosta, ricavando spazi adeguati sia per i veicoli dei residenti sia per consentire l’agevole manovra dei mezzi di emergenza e soccorso (quali ambulanze e Vigili del Fuoco), un requisito fondamentale per un nucleo abitato servito da una sola strada di accesso.
«Il progetto esecutivo è stato inserito tra le istanze presentate dal Comune sul portale regionale di Regione Liguria, quale ente gestore della pianificazione e programmazione delle infrastrutture viarie, candidandolo al finanziamento – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta. – Siamo certi che sarà riconosciuta l’importanza strategica dell’opera».
Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alle Frazioni Simone Bertolucci: «Quello di Case Zanin è un progetto che risponde a una richiesta dei residenti attesa da oltre dieci anni, lasso di tempo in cui la frazione è cresciuta notevolmente. Non si tratta solo di realizzare posti auto, ma di garantire un’area di manovra indispensabile per la sicurezza dei cittadini. Negli ultimi anni abbiamo già realizzato nuovi parcheggi a Bevera e Calvo e stiamo avanzando con i progetti per Varase e Torri. Dopo il via libera paesaggistico e l’iter amministrativo, l’obiettivo è realizzare l’opera nella primavera del 2027».