Ventimiglia, approvato il progetto esecutivo per Case Zanin

Ventimiglia. Un intervento atteso da oltre un decennio compie un passo decisivo a Ventimiglia: l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo parcheggio e dell’area di manovra in località Case Zanin, situata nella frazione di Latte. L’opera prevede un investimento complessivo di 237.000 euro ed è mirata a risolvere un’annosa criticità viaria della zona, incrementando al contempo i livelli di sicurezza e accessibilità.

Dal punto di vista tecnico, il progetto contempla la costruzione di nuove opere di sostegno in cemento armato con rivestimento in pietra a spacco, destinate a sostituire i paramenti murari attualmente degradati o in dissesto. Verranno inoltre riqualificati il sedime stradale e le superfici destinate alla sosta, ricavando spazi adeguati sia per i veicoli dei residenti sia per consentire l’agevole manovra dei mezzi di emergenza e soccorso (quali ambulanze e Vigili del Fuoco), un requisito fondamentale per un nucleo abitato servito da una sola strada di accesso.

«Il progetto esecutivo è stato inserito tra le istanze presentate dal Comune sul portale regionale di Regione Liguria, quale ente gestore della pianificazione e programmazione delle infrastrutture viarie, candidandolo al finanziamento – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta. – Siamo certi che sarà riconosciuta l’importanza strategica dell’opera».