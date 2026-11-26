Ventimiglia. Prende il via a Ventimiglia, presso la sede di via Sottoconvento, il nuovo corso accademico di «Geopolitica e Globalizzazione» (anno accademico 2026-2027), promosso dall’Università della Terza Età (U.N.I. 3) – Sezione Intemelia e Bordighera e guidato dal professor Giancarlo Memmo.