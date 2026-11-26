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Ventimiglia, all’Unitre Intemelia e Bordighera al via il corso di “Geopolitica e Globalizzazione”
Con il professor Giancarlo Memmo
Ventimiglia. Prende il via a Ventimiglia, presso la sede di via Sottoconvento, il nuovo corso accademico di «Geopolitica e Globalizzazione» (anno accademico 2026-2027), promosso dall’Università della Terza Età (U.N.I. 3) – Sezione Intemelia e Bordighera e guidato dal professor Giancarlo Memmo.
Gli incontri si terranno a cadenza settimanale ogni giovedì alle ore 15.30 a partire dal 26 novembre. Per agevolare la partecipazione della cittadinanza, le iscrizioni rimarranno aperte anche a corso già avviato: sarà possibile registrarsi presso la segreteria il lunedì dalle ore 10 alle 12 fino al 21 dicembre.Il programma e il calendario delle lezioni
Il percorso didattico si articolerà secondo il seguente calendario:
- Novembre 2026: Giovedì 26 novembre (lezione inaugurale dedicata all’enciclica Magnifica Humanitas).
- Dicembre 2026: Giovedì 3, 10 e 17 dicembre.
- Gennaio 2027: Giovedì 7, 14, 21 e 28 gennaio.
I temi del corso: la rivincita dell’Umano sullo scientismo transumanista
Ampio spazio del programma sarà riservato a un ciclo di tre lezioni incentrato sul tema «La rivincita dell’Umano contro lo scientismo transumanista», pensato per mettere al centro la persona di fronte alle trasformazioni e alle sfide dell’era digitale:
- La coscienza e i limiti del calcolo: partendo dai contributi di Federico Faggin, si approfondirà il confine tra l’elaborazione di dati da parte dei calcolatori e l’autentica esperienza soggettiva e interiore dell’uomo.
- Vulnerabilità e valore del limite: richiamando le riflessioni dello psichiatra Vittorino Andreoli, il corso esplorerà il significato della fragilità umana come elemento costitutivo dell’etica e dell’empatia.
- L’imperfezione biologica: l’analisi del margine d’errore come motore creativo ed evolutivo rispetto alla rigidità dei codici deterministici.
- Il primato dei sentimenti: una riflessione sull’affettività e la cura dell’altro attraverso le posizioni del matematico John Nash, del filosofo Massimo Cacciari e i contenuti della Lettera Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.
Cineforum tematico su sanità e mercati finanziari
Il percorso si avvarrà inoltre della metodologia del cineforum con momenti di confronto e dibattito comune:
- La crisi dell’Umano nel modello sanitario (2 lezioni): analisi della mercificazione della salute attraverso la visione di frammenti del film The Rainmaker – L’uomo della pioggia di Francis Ford Coppola.
- Finanza speculativa e instabilità sistemica (2 lezioni): approfondimento sulle dinamiche dei mercati finanziari e sulla crisi dei subprime guidato dalla discussione del film d’inchiesta Too Big To Fail – Il Crollo dei Giganti.