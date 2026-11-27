soccorsi mobilitati|
Ventimiglia, allarme al Passo della Morte
Un drone francese avvista quello che potrebbe essere un cadavere. In azione il Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco
Ventimiglia. Mobilitazione dei soccorsi al Passo della Morte, il valico montuoso che collega Ventimiglia alla Francia, dove è scattato l’allarme per il sospetto avvistamento di un cadavere.
A segnalare la possibile presenza del corpo sono state le autorità francesi che, durante un sorvolo con un drone, hanno individuato quello che sembrerebbe essere il cadavere di una persona. L’area interessata è una zona impervia, spesso percorsa dai migranti che tentano di attraversare illegalmente il confine tra Italia e Francia.
Sul posto è in arrivo la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, specializzata negli interventi in ambienti difficili e impervi.
I soccorritori dovranno verificare la natura dell’avvistamento e, qualora venisse confermata la presenza di un corpo senza vita, procedere al recupero.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’eventuale identità della persona né sulle circostanze dell’accaduto.