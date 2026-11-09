Ventimiglia, albero caduto in località Carletti: intervento dei vigili del fuoco

Ventimiglia . Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in località Carletti, a Ventimiglia, per la caduta di un albero che ha richiesto l’intervento delle squadre di soccorso per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei rami e del tronco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, impegnati nelle operazioni di taglio e rimozione della pianta, con il supporto degli operai del Comune e della polizia locale, che hanno collaborato alla gestione dell’intervento e alla sicurezza della zona.