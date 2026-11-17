Ventimiglia. Sono partiti gli interventi di manutenzione ordinaria dei rii minori nelle località Ville e Varase, con l’obiettivo di mantenere libere le sezioni di deflusso e ridurre le criticità in occasione delle piogge più intense. Le opere sono finanziate dalla Regione Liguria con un contributo pari a 22.468,48 euro.

I tratti interessati sono stati individuati dopo le ricognizioni effettuate dall’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Verde del Comune, che hanno evidenziato la presenza di vegetazione infestante e accumuli di materiale negli alvei. La scelta delle aree è maturata anche attraverso il confronto tra l’amministrazione comunale e i comitati di quartiere.

A Ville il cantiere interesserà circa 200 metri di rio, sia a monte sia a valle della viabilità comunale. I lavori prevedono lo sfalcio della vegetazione presente nell’alveo e lungo le sponde, oltre alla rimozione di materiale legnoso, terroso e lapideo che potrebbe ostacolare il regolare passaggio dell’acqua.

Più esteso l’intervento previsto a Varase, dove saranno interessati complessivamente circa 450 metri suddivisi in tre distinti tratti fino alla confluenza con il Roja. Le aree individuate sono quelle comprese tra la chiesa di San Giacomo e l’Albergo Varase, tra l’imbocco di località Madonnetta e via Vallone e, infine, la zona nei pressi dell’accesso a Case Sparse Ciappe.

Proprio in quest’ultimo tratto è prevista anche una riprofilatura localizzata del fondo dell’alveo per una lunghezza di circa 17 metri. Saranno rimossi e conferiti in un impianto autorizzato tra i 6 e i 7 metri cubi di materiale lapideo e sedimentario, con l’obiettivo di limitare il rischio di rigurgiti e tracimazioni.

Si tratta di interventi mirati sui punti ritenuti più sensibili, dove depositi e vegetazione possono ridurre la capacità di deflusso delle acque e aumentare il rischio di esondazioni localizzate ed erosioni. Le lavorazioni saranno eseguite in parte manualmente e in parte con mezzi meccanici, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale.