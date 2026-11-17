Ventimiglia. Un nuovo centro di aggregazione giovanile nei locali di via al Capo, a Ventimiglia Alta, dove i ragazzi potranno studiare, incontrarsi e partecipare gratuitamente ad attività educative e ricreative. È il progetto al quale sta lavorando l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento che vada oltre il tradizionale doposcuola. La struttura metterà a disposizione ambienti dedicati allo svolgimento dei compiti, all’approfondimento delle materie scolastiche e ai lavori di gruppo, con postazioni dotate di computer, stampante e connessione internet gratuita. Un sistema di prenotazione consentirà di organizzare l’utilizzo degli spazi, mentre gli educatori della cooperativa che da anni collabora con il comune garantiranno un servizio di supporto allo studio, nell’ambito di un progetto già finanziato.

Accanto alle attività didattiche troveranno posto laboratori di lettura, pittura e musica. Per questi ultimi è in corso l’acquisto di nuova strumentazione, con l’intenzione di creare una vera e propria band della città di Ventimiglia. Le lezioni saranno gratuite grazie alle risorse già disponibili. «Le immagini di devastazione delle città che abbiamo visto recentemente in televisione devono scuotere le coscienze di tutti, soprattutto di chi ricopre responsabilità amministrative e politiche. Il disagio che attraversa una parte delle giovani generazioni può nascere anche da una distanza sempre più marcata tra i ragazzi e le istituzioni. È nostro dovere, quindi, colmare questa distanza, promuovendo occasioni di partecipazione attiva e coinvolgendo i giovani nelle scelte che riguardano il futuro della nostra comunità», dichiara il sindaco Flavio Di Muro.

«Come amministrazione lo facciamo da tempo, attraverso diversi organismi e percorsi di partecipazione seguiti dall’assessore Milena Raco, e intendiamo proseguire con ancora maggiore determinazione, dando ascolto alle loro idee e trasformando le proposte in interventi concreti. In questa direzione si inserisce anche la riapertura del centro di aggregazione giovanile, un luogo che, già in occasione della presentazione del progetto ai ragazzi, ha suscitato interesse ed entusiasmo. Vogliamo restituire alla città uno spazio educativo, sicuro e ben gestito, che rappresenti un’alternativa concreta alla strada e ai possibili fenomeni di disagio e marginalità».

Il primo cittadino sottolinea anche l’accessibilità della sede, raggiungibile grazie alla presenza dell’ascensore: «Non vogliamo limitarci a inaugurare una struttura, vogliamo costruire un presidio stabile di partecipazione e comunità, perché i giovani non siano semplici destinatari delle politiche pubbliche, ma protagonisti attivi della vita cittadina». A illustrare il percorso che accompagna la realizzazione del servizio è l’assessore alle politiche giovanili Milena Raco: «Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a questo percorso. Credo sia importante raccontare ai ragazzi non soltanto quello che intendiamo realizzare, ma anche il lavoro che c’è dietro ogni progetto. Spesso si ha l’impressione che tra la presentazione di una proposta e la sua concreta realizzazione trascorra molto tempo, ma la realtà è che ogni iniziativa richiede un impegno costante, il coinvolgimento di diversi uffici, competenze e professionalità. Siamo particolarmente orgogliosi di poter annunciare che stiamo procedendo concretamente verso l’apertura di questo nuovo spazio».

L’assessore richiama anche la nascita della Consulta Giovanile, che ha preso ufficialmente il via grazie alle domande di adesione presentate dagli studenti. L’organismo avrà una funzione di supporto e collaborazione con l’amministrazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di contribuire alle scelte che riguardano la comunità. «È un segnale che dimostra come tra i nostri ragazzi ci sia voglia di partecipare, di essere ascoltati e soprattutto di contribuire attivamente alla crescita della propria città. La Consulta non vuole essere soltanto un luogo di incontro, ma uno spazio concreto di confronto e progettazione. Vogliamo che i giovani diventino parte attiva delle decisioni che interessano il loro futuro», aggiunge Raco.