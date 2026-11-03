Ventimiglia, 30 chili di marijuana sequestrati al valico autostradale: arrestato un corriere italiano

L’operazione è stata condotta il 27 ottobre dai militari della Compagnia di Ventimiglia, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti transfrontalieri

Ventimiglia. Trenta chilogrammi di marijuana nascosti in due borse all’interno di un’automobile. È il quantitativo di droga sequestrato dalla Guardia di Finanza di Imperia al valico autostradale di Ventimiglia, dove un cittadino italiano è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta il 27 ottobre dai militari della Compagnia di Ventimiglia, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti transfrontalieri. L’uomo, alla guida di un’autovettura in ingresso in Italia, avrebbe tentato di eludere il controllo dirigendosi verso le corsie esterne di uscita. Anche le spiegazioni fornite sul viaggio in Spagna sono apparse fin da subito contraddittorie ed evasive.

A insospettire ulteriormente i finanzieri è stato l’intervento delle unità cinofile. Grazie al fiuto dei cani antidroga Kirk e Rando, i militari hanno individuato due borse contenenti 25 confezioni termosaldate di marijuana, per un peso complessivo di 30 chilogrammi.

Informata la Procura della Repubblica di Imperia, che ha coordinato le indagini, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dello stupefacente, di 2.700 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita, di due telefoni cellulari, di un tablet e dell’automobile utilizzata per il trasporto.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’intervento si inserisce nell’attività di controllo svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza lungo i valichi di confine e le principali vie di accesso al territorio nazionale, con l’obiettivo di contrastare i traffici illeciti e colpire anche le risorse economiche derivanti dal commercio di sostanze stupefacenti.