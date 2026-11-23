Obiettivo: rafforzare la fruizione pubblica, riequilibrare il rapporto tra aree libere e aree in concessione e garantire una gestione più razionale e coerente del litorale

Diano Marina. L’amministrazione comunale ha definito una serie di indirizzi destinati a orientare la riorganizzazione del fronte demaniale dianese, con l’obiettivo di rafforzare la fruizione pubblica, riequilibrare il rapporto tra aree libere e aree in concessione e garantire una gestione più razionale e coerente del litorale.

Tra gli indirizzi figura la previsione di due distinti compendi demaniali pubblici . Si tratta di aree che resteranno nella disponibilità dell’Ente e che potranno essere gestite direttamente dal Comune anche attraverso la propria società partecipata, per finalità e previsioni di carattere pubblico.

La scelta non risponde a una semplice esigenza di riordino amministrativo, ma punta a ricondurre in una visione unitaria degli spazi oggi frammentati, assicurando una gestione orientata all’interesse collettivo, all’accessibilità e alla piena fruizione del litorale. La società partecipata, in questo quadro, opererà quale strumento dell’Amministrazione per attuare gli indirizzi pubblici stabiliti dal Comune, con particolare attenzione all’accessibilità dei servizi e alle esigenze delle diverse categorie di utenti.

Il primo compendio nascerà dall’accorpamento delle concessioni attualmente gestite in regime di in house — Molo Tartarughe-Solarium, Testa Molo Tartarughe e Bagni Delfino — insieme alle aree di uso pubblico presenti nella stessa zona: il molo, la passeggiata, l’area verde, una porzione del solarium già destinata a manifestazioni e spettacoli e le ulteriori aree accessorie pubbliche. Nel nuovo assetto rientreranno anche gli arenili e le porzioni demaniali comprese nelle concessioni interessate. L’obiettivo è creare un unico spazio con una chiara vocazione pubblica, destinato a soddisfare esigenze collettive e a offrire servizi accessibili alla cittadinanza. Il secondo compendio riguarderà l’area dei Bagni Diana: anche in questo caso la previsione è quella di ricondurre l’area a una gestione unitaria e orientata alla fruizione pubblica.

Un ulteriore elemento riguarda il tratto di litorale di levante denominato Borgo Paradiso, compreso tra la foce del torrente San Pietro e il confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare. In quest’area sarà inserita una fascia di rispetto tra la dividente demaniale (la linea di confine fra demanio marittimo e proprietà privata) e il confine a monte degli stabilimenti, così da garantire il libero accesso alle concessioni presenti e consentire, in prospettiva, la realizzazione di un passaggio pubblico capace di migliorare la fruibilità del tratto costiero e il raggiungimento dei singoli stabilimenti. La previsione della fascia di rispetto discende da una prescrizione della Regione in fase di approvazione del progetto generale: il Comune provvede quindi a recepire tale indicazione all’interno della variante al Pud, integrandola in un disegno complessivo di valorizzazione e accessibilità del litorale.