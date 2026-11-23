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Variante al Pud, Diano Marina punta su due compendi pubblici e su una maggiore fruibilità del litorale
Obiettivo: rafforzare la fruizione pubblica, riequilibrare il rapporto tra aree libere e aree in concessione e garantire una gestione più razionale e coerente del litorale
Diano Marina. L’amministrazione comunale ha definito una serie di indirizzi destinati a orientare la riorganizzazione del fronte demaniale dianese, con l’obiettivo di rafforzare la fruizione pubblica, riequilibrare il rapporto tra aree libere e aree in concessione e garantire una gestione più razionale e coerente del litorale.
Tra gli indirizzi figura la previsione di due distinti compendi demaniali pubblici . Si tratta di aree che resteranno nella disponibilità dell’Ente e che potranno essere gestite direttamente dal Comune anche attraverso la propria società partecipata, per finalità e previsioni di carattere pubblico.
La scelta non risponde a una semplice esigenza di riordino amministrativo, ma punta a ricondurre in una visione unitaria degli spazi oggi frammentati, assicurando una gestione orientata all’interesse collettivo, all’accessibilità e alla piena fruizione del litorale. La società partecipata, in questo quadro, opererà quale strumento dell’Amministrazione per attuare gli indirizzi pubblici stabiliti dal Comune, con particolare attenzione all’accessibilità dei servizi e alle esigenze delle diverse categorie di utenti.
Il primo compendio nascerà dall’accorpamento delle concessioni attualmente gestite in regime di in house — Molo Tartarughe-Solarium, Testa Molo Tartarughe e Bagni Delfino — insieme alle aree di uso pubblico presenti nella stessa zona: il molo, la passeggiata, l’area verde, una porzione del solarium già destinata a manifestazioni e spettacoli e le ulteriori aree accessorie pubbliche. Nel nuovo assetto rientreranno anche gli arenili e le porzioni demaniali comprese nelle concessioni interessate. L’obiettivo è creare un unico spazio con una chiara vocazione pubblica, destinato a soddisfare esigenze collettive e a offrire servizi accessibili alla cittadinanza. Il secondo compendio riguarderà l’area dei Bagni Diana: anche in questo caso la previsione è quella di ricondurre l’area a una gestione unitaria e orientata alla fruizione pubblica.
Un ulteriore elemento riguarda il tratto di litorale di levante denominato Borgo Paradiso, compreso tra la foce del torrente San Pietro e il confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare. In quest’area sarà inserita una fascia di rispetto tra la dividente demaniale (la linea di confine fra demanio marittimo e proprietà privata) e il confine a monte degli stabilimenti, così da garantire il libero accesso alle concessioni presenti e consentire, in prospettiva, la realizzazione di un passaggio pubblico capace di migliorare la fruibilità del tratto costiero e il raggiungimento dei singoli stabilimenti. La previsione della fascia di rispetto discende da una prescrizione della Regione in fase di approvazione del progetto generale: il Comune provvede quindi a recepire tale indicazione all’interno della variante al Pud, integrandola in un disegno complessivo di valorizzazione e accessibilità del litorale.
Gli indirizzi descritti sono atti propedeutici alla definizione del Pud, che verrà presentato in occasione del Consiglio comunale del 30 novembre. Per quanto riguarda l’iter di approvazione del Piano Urbanistico Demaniale – precisa l’Amministrazione – si è già è svolto l’incontro di consultazione con le associazioni di categoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge regionale 13/1999. Dopo questo passaggio, il Pud sarà presentato al Consiglio comunale per la discussione e la votazione, programmata per il prossimo lunedì. Solo una volta adottato il Piano si aprirà la fase successiva, nella quale potranno essere definite le procedure relative alle gare per le concessioni balneari secondo i tempi e modi previsti dalle leggi vigenti.