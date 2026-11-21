Con imprenditrici e imprenditori che ricoprono incarichi associativi, e una nutrita rappresentanza della squadra dei servizi territoriali, in particolare delle colleghe e collaboratrici che ogni giorno affiancano le imprese

Imperia. Il lungo applauso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riunito idealmente, alla Nuova Fiera di Roma, le botteghe e le piccole imprese di tutta Italia. Erano oltre quattromila i partecipanti all’Assemblea nazionale «Valore Futuro», che venerdì 20 novembre ha celebrato gli ottant’anni della Cna. Tra loro, la delegazione di Cna Imperia, con imprenditrici e imprenditori che ricoprono incarichi associativi e una nutrita rappresentanza della squadra dei servizi territoriali, in particolare delle colleghe e collaboratrici che ogni giorno affiancano le imprese.

«Quando il presidente Mattarella ha ringraziato gli artigiani per il contributo dato alla Repubblica, ho pensato a chi apre la bottega al mattino, a chi ha resistito nei mesi più duri e a chi oggi si prende la responsabilità di insegnare un mestiere a un ragazzo.», dichiara Luciano Vazzano, segretario provinciale di Cna Imperia. «Essere artigiani in Italia è un motivo d’orgoglio e può essere una scelta vincente per un giovane che vuole costruirsi un futuro qui. La politica deve fare la sua parte e mettere chi ha un mestiere nelle condizioni di viverne, investire e dare lavoro.»

A condurre la giornata è stato il giornalista Francesco Giorgino. Per il governo erano presenti Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, e Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo. Hanno partecipato anche il presidente del CNEL Renato Brunetta, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e parlamentari di diversi schieramenti, tra cui la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il presidente nazionale della Cna Dario Costantini ha accolto Mattarella. All’incontro con il Capo dello Stato erano presenti anche Fabio Bezzi, direttore della Divisione sindacale e associativa della CNA, e Nicola Tosi, direttore della Divisione organizzazione e finanza.

In apertura è stato letto il messaggio di Papa Leone XIV, trasmesso dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che ha richiamato la dignità della persona e la solidarietà come fondamenti dell’agire d’impresa. Mattarella ha ripercorso il contributo della CNA alla ricostruzione democratica del dopoguerra e ha ricordato che la Costituzione, all’articolo 45, affida alla legge la tutela e lo sviluppo dell’artigianato. Ha poi legato il futuro del settore alla formazione, all’apprendistato e al riconoscimento del ruolo dei maestri artigiani. Con oltre 1,1 milioni di imprese e più di 2,6 milioni di addetti, l’artigianato tiene vivi mestieri e servizi essenziali anche nelle aree interne, dove la chiusura di una bottega pesa sulla vita dell’intera comunità.

Nella sua relazione il presidente nazionale Dario Costantini ha definito una svolta storica l’aggiornamento della legge quadro del 1985, chiesto da anni dalla Confederazione. Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Governo, è ora all’esame parlamentare. Costantini ha richiamato anche la tutela della denominazione artigianale, il rilancio di Artigiancassa e il rafforzamento dei Confidi, il progetto dei corridoi professionali con formazione in Egitto e la necessità di ridurre strutturalmente il costo dell’energia, favorendo l’autoproduzione. Ha poi posto il tema della continuità d’impresa e indicato la dimensione della sfida del lavoro. Nei prossimi cinque anni, secondo le stime presentate in Assemblea, le piccole imprese avranno bisogno di circa 750 mila lavoratori.

«Nel Ponente ligure queste battaglie si misurano su cose molto concrete», prosegue Vazzano. «Quanto costa a un laboratorio tenere accesi i macchinari. Quanto tempo serve a una piccola impresa per ottenere credito e rinnovare le attrezzature. Quante possibilità ha un giovane di entrare in bottega e diventare, un giorno, titolare. Chiediamo regole più semplici, strumenti per il passaggio generazionale e investimenti nella formazione. Vale per le botteghe della costa e per quelle dell’entroterra, dove trovare qualcuno a cui trasmettere un mestiere significa spesso tenere aperto un servizio per tutto il paese.»

La Confederazione ha alternato la relazione e gli interventi istituzionali a testimonianze capaci di far vedere da vicino ciò di cui si discuteva. Nel filmato sulla scuola in Egitto realizzata con i Salesiani, per esempio, la formazione ha preso il volto dei ragazzi che studiano l’italiano mentre imparano un mestiere. Sul palco la stessa concretezza è arrivata dai racconti di tre artisti, con registri diversi.

Lino Banfi ha fatto ridere e commuovere la platea tornando alla sua famiglia di artigiani e a quei pupazzi che, da bambino, costruiva con quel che trovava per far sorridere i coetanei durante la guerra. In quel ricordo c’era già molto del mestiere artigiano, a partire dall’ingegno di chi sa dare un uso a ciò che ha tra le mani. Laura Chiatti ha interpretato la storia di una donna cresciuta nell’officina del padre e poi diventata imprenditrice. Il suo racconto ha portato in sala il peso dei pregiudizi nei mestieri considerati maschili e la fatica di tenere insieme impresa e maternità.

Riccardo Cocciante ha ripercorso la nascita di Notre Dame de Paris, un progetto giudicato inizialmente troppo innovativo dai produttori, e si è poi esibito dal vivo. La sua esperienza ha raccontato quanto lavoro occorra per dare forma a un’idea in cui pochi, all’inizio, sono pronti a credere.

«A Roma siamo passati dai numeri sul lavoro al racconto di un’officina, dalle parole del Presidente della Repubblica a una canzone dal vivo. La sala è rimasta partecipe perché quei momenti parlavano della stessa cosa, del valore che le persone danno al proprio lavoro. Mi ha emozionato viverli insieme ai nostri imprenditori, ai dirigenti e alla squadra di Imperia. Voglio ringraziare in particolare le tante colleghe e collaboratrici che erano a Roma con noi. In loro rivedo la Cna che le imprese conoscono ogni giorno. Quella che risponde al telefono quando c’è un problema, che segue un’assunzione e che si ricorda di richiamare per sapere com’è andata.»