Vallecrosia, siringhe e preservativi usati nei giardinetti dei bambini

Vallecrosia al Mare. Preservativi usati e siringhe abbandonate a terra, proprio in un’area pubblica frequentata quotidianamente da bambini e famiglie. È l’ennesimo episodio di incuria e degrado segnalato nei giardinetti pubblici, con parco giochi, situati dietro l’ufficio Anagrafe, sul “solettone sud” di Vallecrosia al Mare.

A denunciare quanto accaduto è una mamma, che ha voluto rendere pubblica tutta la propria indignazione per una situazione che, secondo quanto riferito dai genitori, si trascina ormai da tempo. L’area giochi è già stata infatti al centro di diverse rimostranze per la presenza di persone che frequentano i giardini anche nelle ore pomeridiane, tra liti, consumo di alcolici e comportamenti poco compatibili con uno spazio destinato ai più piccoli.

«Vorrei esprimere tutto il mio disgusto e la mia indignazione per quanto è stato trovato nei giardinetti pubblici dietro l’Anagrafe: preservativi usati e siringhe, presumibilmente lasciati da persone che frequentano quei luoghi per fare uso di sostanze», scrive la donna.

Una situazione che solleva soprattutto un problema di sicurezza. «Parliamo di un’area pubblica frequentata da bambini, famiglie e cittadini che vorrebbero semplicemente portare i propri figli a giocare in sicurezza. È inaccettabile che dei genitori debbano preoccuparsi che i propri bambini possano entrare in contatto con siringhe abbandonate o altri rifiuti pericolosi mentre giocano».

La richiesta non è quella di puntare il dito contro qualcuno, ma di restituire dignità e sicurezza a uno spazio che dovrebbe essere a disposizione dell’intera comunità. «Non si tratta di voler giudicare qualcuno, ma di pretendere rispetto, sicurezza e decoro per un luogo che appartiene a tutti. I nostri bambini non devono pagare le conseguenze dell’inciviltà e dell’abbandono».

I genitori riferiscono di essersi già rivolti agli agenti della polizia locale e di aver comunicato le proprie paure direttamente al sindaco Fabio Perri e al suo vice Cristian Quesada, chiedendo maggiore attenzione, pulizia e controlli. Una richiesta che, alla luce dell’ultimo episodio, torna con forza al centro della questione.

«Chiediamo un intervento urgente di pulizia, controlli più frequenti e soprattutto soluzioni concrete affinché una situazione del genere non si ripeta», conclude la mamma.