Vallecrosia al Mare . Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Vallecrosia al Mare. Un giovane di circa 30 anni, residente a San Biagio della Cima, è rimasto seriamente ferito dopo aver perso il controllo della propria moto mentre percorreva la strada provinciale 59.

L’incidente si è verificato intorno alle 3. Secondo le prime informazioni, il motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della due ruote, finendo per schiantarsi. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il trentenne ha riportato un trauma cranico e diverse altre lesioni, soprattutto al volto.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, che hanno prestato le prime cure al giovane. Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in codice rosso, di massima gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elicottero Grifo.