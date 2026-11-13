Vallecrosia, forte mareggiata sul lungomare: strada chiusa tra via Primo Maggio e Camporosso

Vallecrosia. Una forte mareggiata ha colpito nelle ultime ore il litorale di Vallecrosia, riversando sulla carreggiata una grande quantità di detriti, pietre e materiale proveniente dall’arenile. I disagi più pesanti si registrano nel tratto del lungomare compreso tra via Primo Maggio e il confine con Camporosso, dove la circolazione è stata interdetta per motivi di sicurezza.

Il Comando della Polizia Locale è intervenuto disponendo, tramite un’apposita ordinanza, la chiusura temporanea del tratto stradale interessato. Le operazioni di pulizia e il conseguente ripristino della viabilità prenderanno il via non appena il miglioramento delle condizioni meteo-marine consentirà di operare in sicurezza. Nel frattempo, l’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare la massima prudenza.

L’episodio riaccende però il dibattito sulla vulnerabilità della costa vallecrosina. Il sindaco Fabio Perri chiede di superare la logica delle continue riparazioni in emergenza, puntando su opere di difesa durature per tutelare l’economia turistica e gli stabilimenti balneari.

«Non possiamo continuare ad affrontare ogni anno le stesse emergenze, gli stessi pericoli e gli stessi danni economici», afferma il primo cittadino. «Ogni mareggiata importante mette a rischio la sicurezza del nostro lungomare, comporta costi straordinari per la collettività e provoca danni significativi alle numerose attività presenti sul litorale: stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e strutture che rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro turismo».