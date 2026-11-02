Vallecrosia al Mare: navetta gratuita per la commemorazione dei defunti

Vallecrosia al Mare . In occasione della commemorazione dei defunti, oggi 2 novembre, l’Amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare ha predisposto un servizio gratuito di bus navetta per consentire ai cittadini di raggiungere comodamente il cimitero comunale.

Un’iniziativa voluta dal sindaco Fabio Perri, dall’assessore Mirko Valenti e dall’intera amministrazione comunale, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti dei cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane e a coloro che hanno maggiori difficoltà a raggiungere autonomamente il cimitero.