Vallecrosia al Mare: navetta gratuita per la commemorazione dei defunti
Per consentire ai cittadini di raggiungere comodamente il cimitero comunale
Vallecrosia al Mare. In occasione della commemorazione dei defunti, oggi 2 novembre, l’Amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare ha predisposto un servizio gratuito di bus navetta per consentire ai cittadini di raggiungere comodamente il cimitero comunale.
Un’iniziativa voluta dal sindaco Fabio Perri, dall’assessore Mirko Valenti e dall’intera amministrazione comunale, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti dei cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane e a coloro che hanno maggiori difficoltà a raggiungere autonomamente il cimitero.
«Abbiamo voluto mettere a disposizione della cittadinanza un servizio completamente gratuito in una giornata particolarmente significativa per tante famiglie. Un piccolo ma importante gesto di attenzione e vicinanza alla nostra comunità, affinché tutti possano recarsi al Cimitero per rendere omaggio ai propri cari in maniera semplice e comoda», dichiara il Sindaco Fabio Perri.
Percorso e fermate
Il servizio collegherà il centro cittadino e il Centro Storico, con le seguenti fermate:
• Solettone Nord
• Rotonda Conad
• Cimitero comunale
• Centro Storico (Vallecrosia Alta)
Orari del servizio
Partenza Solettone Nord| Partenza Vallecrosia Alta
10:00| 10:20
10:40| 11:00
11:20| 11:40
12:00| 12:20
Pausa pranzo
13:20| 13:40
14:00| 14:20
14:40| 15:00
15:20| 15:40
16:00| 16:20
Il servizio è completamente gratuito per tutti i cittadini.
«La nostra Amministrazione vuole essere vicina alle esigenze quotidiane delle persone, soprattutto nei momenti che rappresentano un’importante occasione di raccoglimento e ricordo. Continueremo a lavorare per una città sempre più attenta, accessibile e vicina ai suoi cittadini», conclude il Sindaco Perri.