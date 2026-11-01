Vallecrosia al Mare, migliaia di persone per Halloween: il centro storico si trasforma in un borgo da brividi

E dopo streghe, mostri e fantasmi, oggi Vallecrosia Alta cambia colore e atmosfera, ma resta protagonista con la Festa della Zucca

Vallecrosia al Mare. Mostri, fantasmi, scheletri e creature inquietanti hanno invaso i carruggi, trasformando il centro storico di Vallecrosia al Mare in un grande palcoscenico a cielo aperto. Migliaia di persone, tra bambini, ragazzi e intere famiglie, hanno partecipato ieri sera alla seconda edizione della festa di Halloween, confermando il successo di una manifestazione che, in appena due anni, si sta ritagliando uno spazio importante nel calendario degli eventi autunnali della provincia di Imperia.

Un borgo completamente trasformato, dove ogni angolo riservava una sorpresa e dove l’atmosfera della notte più spaventosa dell’anno si respirava a ogni passo. I vicoli sono stati allestiti con scenografie da brivido, tra ragnatele, ragni giganti, scheletri, fantasmi e decorazioni mostruose. Sulle facciate dei palazzi sono state proiettate immagini inquietanti, contribuendo a rendere ancora più suggestivo un percorso popolato da personaggi horror, creature fantastiche e installazioni capaci di strappare qualche urlo ai visitatori.

In ogni piazza uno spettacolo diverso, un’attrazione, una performance. Sono stati circa 140 gli artisti coinvolti nell’evento, protagonisti di un programma diffuso che ha alternato musica dal vivo, danza aerea, spettacoli di fuoco, coreografie dark, performance itineranti e dj set. Piazza del Popolo, Piazzetta Nuova, piazza Lavatoi e piazza Gastaudo si sono trasformate in altrettante ambientazioni tematiche, ciascuna con una propria identità, mentre la Horror House ha offerto un’esperienza immersiva agli amanti delle emozioni forti.

Non sono mancati il rock, la musica elettronica e le esibizioni delle compagnie artistiche, con il pubblico accompagnato da un’ambientazione all’altra in un itinerario tra fantasia e paura. A completare la festa, gli stand di street food e le proposte gastronomiche, che hanno contribuito ad animare le vie del borgo per tutta la serata.

A colpire è stata soprattutto la partecipazione. Migliaia di visitatori hanno raggiunto Vallecrosia, molti provenienti anche da fuori provincia, da altre regioni e dalla vicina Francia. Bambini con i costumi dei loro personaggi preferiti, ragazzi truccati da creature dell’orrore, genitori e gruppi di amici: tutti rigorosamente travestiti e pronti a immergersi nell’atmosfera della festa. Un fiume di persone ha attraversato i carruggi, riempiendo piazze e spazi del centro storico.

Un successo che premia il lavoro organizzativo del Civ, dell’amministrazione comunale e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, con un importante dispositivo di sicurezza e servizi dedicati all’accoglienza dei visitatori. Una manifestazione che punta anche a valorizzare il borgo e le attività commerciali, portando a Vallecrosia un pubblico numeroso anche al di fuori della stagione estiva.