Vallecrosia al Mare, interrogazione sulla convenzione con la Croce Azzurra: il Comune fa il punto su servizi e pagamenti

Vallecrosia al Mare. La convenzione tra il Comune di Vallecrosia al Mare e l’associazione Croce Azzurra Misericordia finisce al centro del dibattito in consiglio comunale. A sollevare la questione è stata la consigliera Marilena Piardi, capogruppo del gruppo di minoranza Cittadini in Comune, attraverso un’interpellanza finalizzata a ottenere chiarimenti sull’effettiva attuazione dell’accordo, sui servizi svolti e sulle risorse economiche riconosciute all’associazione. La convenzione ha un valore complessivo di 65mila euro.

Secondo i consiglieri di minoranza, considerata l’entità economica dell’accordo, sarebbe stato opportuno procedere attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse, in modo da consentire anche ad altre realtà eventualmente interessate di presentare la propria candidatura.

La consigliera ha comunque precisato che la richiesta non intende mettere in discussione il valore dell’attività svolta dalla Croce Azzurra, da anni impegnata in servizi importanti per la comunità. Tra gli aspetti sollevati anche l’astensione del funzionario, il comandante della polizia locale, che avrebbe dovuto esprimere il parere tecnico sulla delibera relativa alla convenzione.

«Non siamo assolutamente contrari alla convenzione con la Croce Azzurra, che svolge da anni un servizio prezioso – ha sottolineato Piardi –. Ci sono stati però alcuni aspetti, in particolare l’astensione del funzionario che avrebbe dovuto firmare la delibera e apporre il parere tecnico. L’atto è stato poi firmato dal sindaco e dall’allora segretario comunale. Vogliamo capire a che punto siamo e verificare la corrispondenza tra i servizi previsti e quelli effettivamente erogati».

A rispondere è stato l’assessore Mirko Valenti, che ha innanzitutto precisato come la delibera sia stata firmata dal sindaco Fabio Perri e dall’allora segretario comunale, la dottoressa Armando D’Avanzo, secondo le procedure previste per gli atti approvati dalla giunta.

Entrando nel merito della convenzione, Valenti ha spiegato che l’articolo 1 dell’accordo individua le attività di carattere sociale, sanitario e assistenziale che l’associazione si è impegnata a garantire al Comune, definendone gli ambiti di intervento e le modalità di svolgimento.

Tra i servizi previsti figura, ad esempio, quello di steward e safety-security durante le principali manifestazioni organizzate o patrocinate dall’amministrazione comunale. Le prestazioni vengono svolte in base alle esigenze dell’ente e documentate attraverso rendicontazioni trimestrali trasmesse dall’associazione e dai responsabili dei diversi servizi comunali.

«Alla data odierna non risultano formalmente disposte sospensioni di alcuna delle funzioni previste dalla convenzione», ha precisato Valenti. L’amministrazione sta tuttavia valutando, per ragioni di opportunità organizzativa ed economica, la possibilità di ricostituire la squadra comunale di Protezione civile, così da individuare un assetto operativo maggiormente rispondente alle necessità dell’ente.

L’assessore ha quindi illustrato gli importi già liquidati alla Croce Azzurra per le prestazioni rendicontate: 8.250 euro per il primo trimestre, attraverso la determinazione numero 670 del 22 giugno 2026, e 16mila euro per il secondo trimestre, con la determinazione numero 823 del 27 luglio 2026. Complessivamente, sono stati quindi liquidati 24.250 euro.

Valenti ha infine chiarito le procedure di controllo adottate dal Comune. Al termine di ogni trimestre, il responsabile dell’area finanziaria richiede la rendicontazione delle attività sia all’associazione sia ai funzionari e responsabili dei servizi comunali coinvolti. La documentazione viene successivamente sottoposta a verifiche e confronti per accertare la corrispondenza tra le prestazioni dichiarate dalla Croce Azzurra e quelle effettivamente attestate dagli uffici.