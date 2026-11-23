Vallecrosia al Mare. Dalle prime ipotesi progettuali del 2020 alla configurazione definitiva del 2026: il Comune di Vallecrosia al Mare mette nero su bianco la cronistoria del “parcheggio Molinari”, ricostruendo le modifiche intervenute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità. La giunta guidata dal sindaco Fabio Perri ha approvato all’unanimità la relazione tecnico-amministrativa predisposta dal responsabile dell’Area tecnica e Rup, architetto Gianni Ughetto, che definisce la consistenza finale dell’infrastruttura a valle della via Aurelia e chiarisce alcuni passaggi dell’iter progettuale, in particolare quelli relativi alle coperture fotovoltaiche.

Al centro del provvedimento c’è un’opera realizzata attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria, che vede coinvolte tre società: TIPIESSE Spa, capogruppo mandataria e soggetto realizzatore e manutentore; BCC Leasing Spa, soggetto finanziatore; e la cooperativa DELTA SERVICES di Biella, soggetto gestore che nelle scorse settimane ha chiesto la rescissione contratto. Un rapporto contrattuale formalizzato il 28 dicembre 2022, dopo l’aggiudicazione della procedura di gara.

La deliberazione approvata dalla giunta prende atto della consistenza definitiva del parcheggio e approva la relazione tecnica redatta il 13 novembre dall’architetto Ughetto, accompagnata da sei elaborati grafici che documentano l’evoluzione del progetto. Un passaggio che l’amministrazione definisce necessario anche per tutelare il patrimonio comunale e la correttezza dell’operato degli uffici.

La configurazione finale comprende, all’interno dell’area a pagamento, 294 posti auto e 8 posti moto. Nel dettaglio, 72 stalli sono coperti da pensiline attrezzate con pannelli fotovoltaici, mentre altri 33 si trovano sotto strutture ombreggianti frangisole, già predisposte per una futura installazione di ulteriori moduli solari. Complessivamente sono quindi 105 i posti auto coperti da pensiline.

Gli altri 185 stalli sono a raso e privi di copertura. Circa 106 beneficiano però dell’ombreggiamento naturale garantito dalla piantumazione di 53 lecci, ai quali si aggiungono 9 esemplari di jacaranda e 5 canfore. Quattro posti auto sono riservati alle persone con disabilità.

All’esterno dell’area a pagamento, in gestione diretta al Comune, si trovano altri tre posti riservati alle persone con disabilità, tre stalli destinati alla farmacia, sei posti predisposti per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e otto posti moto.

L’impianto fotovoltaico ha una potenza complessiva di 190 kWp, suddivisa in tre campi, ed è dotato di inverter ibrido e sistema di accumulo da 21 kWh. Tra le altre dotazioni figurano l’illuminazione pubblica a led, con regolazione del flusso luminoso nelle ore notturne, la videosorveglianza, le casse automatiche e i varchi automatizzati.

Uno degli aspetti più significativi, riguarda il ridimensionamento delle coperture fotovoltaiche rispetto alla prima proposta progettuale del marzo 2020. La giunta, sulla base degli accertamenti contenuti nella relazione tecnica, precisa che nessuna riduzione della superficie delle coperture sarebbe stata imposta unilateralmente dall’amministrazione comunale. Le successive modifiche sarebbero invece riconducibili alle scelte progettuali ed economiche del raggruppamento temporaneo di imprese, già in sede di presentazione del progetto definitivo e successivamente di quello esecutivo.

La prima proposta presentata da TIPIESSE nel marzo 2020 prevedeva 154 posti auto coperti da pensiline fotovoltaiche e altri 84 sotto strutture ombreggianti, su un totale di 249 stalli. Nel progetto definitivo del luglio 2022, presentato dal raggruppamento in sede di gara e successivamente posto a base del contratto, le pensiline fotovoltaiche erano già state ridimensionate a 161 posti auto, mentre altri 90 erano previsti sotto coperture ombreggianti, su un totale di 272 stalli a pagamento.

Un’ulteriore rimodulazione è arrivata con il progetto esecutivo dell’aprile 2024, che prevedeva 76 posti sotto pensiline fotovoltaiche e 185 stalli con basamenti predisposti per future installazioni, su un totale di 284 posti auto e 20 posti moto. La relazione attribuisce queste scelte a valutazioni economiche interne del raggruppamento e alla necessità di rispettare le distanze dai confini previste dalle normative urbanistiche.

Il documento sottolinea inoltre che le successive perizie di variante approvate dall’amministrazione comunale non hanno ridotto né la potenza né l’estensione dell’impianto fotovoltaico previste dal progetto esecutivo. Gli interventi hanno invece introdotto miglioramenti relativi alla sicurezza impiantistica, all’efficienza energetica, alla capacità ricettiva e all’ombreggiamento.

La presa d’atto della consistenza finale dell’opera non equivale però a un collaudo né a un’accettazione definitiva dei lavori. La deliberazione ribadisce espressamente che restano valide tutte le condizioni e le clausole di salvaguardia previste dal contratto di partenariato pubblico-privato e dal verbale di consegna anticipata sottoscritto il 19 giugno 2026.

Il parcheggio era stato infatti consegnato anticipatamente per consentirne la fruibilità pubblica in vista della stagione estiva e degli eventi cittadini. Tale consegna, precisa il Comune, non costituisce certificato di regolare esecuzione e non determina neppure l’avvio del periodo ventennale di gestione e manutenzione da parte del soggetto gestore.

L’amministrazione mantiene quindi impregiudicati tutti i propri diritti, le azioni, le contestazioni e le riserve nei confronti delle tre società coinvolte, anche in relazione alle risultanze del collaudo tecnico-amministrativo, alla piena funzionalità degli impianti e all’avvio della fase gestionale.

La giunta guarda anche al futuro e alla possibilità di trasformare la produzione energetica degli impianti comunali in un’opportunità per il territorio. L’amministrazione Perri ha infatti dato mandato all’Ufficio tecnico di avviare le verifiche tecniche, amministrative, giuridiche ed economico-finanziarie necessarie a valutare la costituzione o l’adesione a una Comunità energetica rinnovabile (Cer).

Oltre all’impianto fotovoltaico del parcheggio Molinari, da 190 kWp, l’iniziativa potrebbe coinvolgere anche quello da 11,66 kWp installato sulla copertura dell’edificio comunale di via Orazio Raimondo.