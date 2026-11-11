Vallecrosia al Mare, approvata la variazione di Bilancio: più fondi per decoro e igiene pubblica

Vallecrosia al Mare. La variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, approvata dal Consiglio comunale di Vallecrosia al Mare con i soli voti favorevoli della maggioranza (astenuta la minoranza), porta con sé risorse aggiuntive per circa 46.100 euro, destinate in particolare alla tutela della salute e dell’igiene pubblica. Un provvedimento che, come spiegato dal sindaco Fabio Perri, per circa l’80 percento consiste in spostamenti tecnici tra capitoli di bilancio, che porteranno al risultato concreto di avere a disposizione oltre 46 mila euro per maggiori servizi e acquisto di macchinari per la pulizia della città.

Proprio la destinazione delle risorse per l’igiene urbana ha acceso il confronto tra maggioranza e opposizione. La consigliera di minoranza Marilena Piardi, del gruppo Cittadini in Comune, ha chiesto chiarimenti sugli investimenti effettivamente realizzati per migliorare l’igiene e la salute pubblica.

A rispondere è stato il vicesindaco Cristian Quesada, che ha ricostruito gli interventi messi in campo dall’amministrazione in seguito alla riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata. «La prima cosa da fare, una volta messo a punto il nuovo servizio, è stata rivedere anche lo smaltimento e i servizi di pulizia, perché il modello precedente era diverso e prevedeva il porta a porta, mentre ora ci sono le eco-isole informatizzate», ha spiegato.

Quesada ha parlato di circa 190mila euro di risorse impiegate per potenziare i servizi, di cui 90mila euro aggiuntivi per coprire attività che, secondo l’amministrazione, non erano state previste nel precedente appalto. Tra gli esempi citati, il potenziamento della pulizia nel centro storico, passata da tre giorni alla settimana per tre ore a sei giorni alla settimana per quattro ore.

Durante i mesi estivi, inoltre, sarebbe stato garantito un servizio continuativo di pulizia delle spiagge e della città, non precedentemente contemplato. L’amministrazione ha anche reso effettivi gli interventi di pulizia della scuola e della passeggiata a mare, previsti in precedenza a scomputo.

Tra le altre novità, l’acquisto di tre ulteriori eco-isole, che si aggiungono alle 15 finanziate attraverso il bando Pnrr e che, secondo il vicesindaco, non si sono rivelate sufficienti a coprire le esigenze del territorio. Le nuove strutture arriveranno a breve e non è escluso l’acquisto di una quarta. Previsto anche il raddoppio dei lavaggi, da 15 a 30 all’anno, oltre all’introduzione di nuove attrezzature green per la pulizia degli spazi pubblici.

Le spiegazioni della maggioranza non hanno però convinto i banchi dell’opposizione. Il consigliere ed ex sindaco Armando Biasi (Cittadini in Comune), ha contestato il risultato concreto degli interventi, soffermandosi soprattutto sulle condizioni del centro storico. «Mai come in questo momento lo vedo così sporco, probabilmente c’è mancanza di attenzione. La teoria è una cosa, la pratica è un’altra», ha dichiarato.

Una critica alla quale Quesada ha replicato sottolineando il maggiore impegno previsto dal nuovo servizio: «Se oggi lo trova sporco, nonostante gli spazzini siano presenti sei giorni alla settimana, figuriamoci come lo trovava quando passavano tre volte alla settimana. Ma governava lei e quindi lo trovava pulito».

Biasi ha quindi allargato il confronto alle promesse fatte dall’attuale amministrazione sul decoro urbano. «Ci è stato raccontato nell’ultimo anno e mezzo che questa città sarebbe stata pulita e piena di fiori. È un fatto che la città è più sporca e che il centro storico è più sporco», ha affermato il consigliere, aggiungendo che «il tema di fondo non è chi ha torto e chi ha ragione, ma le promesse fatte e il fatto che, quando c’è da rispondere, si dà sempre la colpa a qualcun altro».