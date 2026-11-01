La decisione|
Vallecrosia al Mare, annullata la “Festa della zucca” a causa del maltempo
Tale scelta si è resa necessaria per tutelare l’incolumità pubblica
Vallecrosia al Mare. L’amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare comunica che, a causa del forte vento e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, degli espositori e degli operatori presenti, la “Festa della Zucca” in corso è stata annullata.
La decisione, seppur sofferta, si è resa necessaria per tutelare l’incolumità pubblica, che rappresenta una priorità assoluta.
L’amministrazione desidera ringraziare gli organizzatori, gli espositori, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, oltre ai cittadini e ai visitatori che hanno scelto di partecipare alla manifestazione.
Ci scusiamo per il disagio e per l’interruzione della festa, confidando nella comprensione di tutti. La sicurezza viene prima di ogni altra considerazione.