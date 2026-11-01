Vallecrosia al Mare, annullata la “Festa della zucca” a causa del maltempo

Vallecrosia al Mare . L’amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare comunica che, a causa del forte vento e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, degli espositori e degli operatori presenti, la “Festa della Zucca” in corso è stata annullata.

L’amministrazione desidera ringraziare gli organizzatori, gli espositori, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, oltre ai cittadini e ai visitatori che hanno scelto di partecipare alla manifestazione.