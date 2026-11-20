Vallebona. Un ulivo per insegnare ai più piccoli il rispetto dell’ambiente e l’importanza di uno stile di vita sostenibile. È l’iniziativa promossa dall’associazione FIAB Riviera dei Fiori, con il patrocinio del comune di Vallebona, che coinvolgerà i bambini dell’asilo steineriano in un’attività didattica all’aperto.

L’appuntamento, intitolato «Un ulivo per l’ambiente», è in programma mercoledì 25 novembre 2026, dalle 10 alle 12, nel parcheggio antistante la Sala Banda, dove i partecipanti contribuiranno alla messa a dimora della pianta. Attraverso un’esperienza ludica ed educativa, i piccoli potranno avvicinarsi ai temi della tutela del territorio e della sostenibilità, imparando il valore del verde e della cura degli spazi comuni.