Vallebona rende omaggio a Franco Faraldi: sabato l’inaugurazione della mostra antologica “Dal reale all’immaginario”
L’esposizione, promossa dal Comune in collaborazione con l’Archivio Sergio Gagliolo, ripercorre la produzione artistica del pittore recentemente scomparso che nel borgo ligure aveva scelto di vivere
Vallebona. Il Comune di Vallebona, in collaborazione con l’”Archivio Sergio Gagliolo”, promuove una mostra antologica dedicata a Franco Faraldi, artista recentemente scomparso, con l’intento di valorizzarne il percorso creativo e rendere omaggio alla sua memoria.
L’inaugurazione dell’esposizione, dal titolo “Dal reale all’immaginario”, si terrà sabato 7 novembre alle ore 15:00 negli spazi di Area Vallebona Arte (in Piazza XX Settembre / Via del Municipio 1).Un legame profondo con il borgo
Personalità eclettica e versatile, Faraldi ha affiancato alla passione per la pittura esperienze significative nel basket e nel canto corale, partecipando tra l’altro alle attività del gruppo Troubar Clair. Nel 1988 l’artista si era trasferito a Vallebona, scegliendo come dimora una casa in Vicolo della Torre, tra i caratteristici carruggi del centro storico.
Il contatto quotidiano con il borgo, le sue pietre e la vista aperta sul mare hanno accompagnato e ispirato una fase particolarmente matura della sua produzione. Questo forte legame rende la rassegna non soltanto un momento d’interesse culturale, ma anche un atto di affetto e riconoscenza da parte dell’intera comunità locale.
Le opere esposte offriranno a cittadini, visitatori e amici dell’artista l’opportunità di ritrovare la testimonianza concreta della sua sensibilità e ricerca pittorica.