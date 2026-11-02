Vallebona rende omaggio a Franco Faraldi: sabato l’inaugurazione della mostra antologica “Dal reale all’immaginario”

Personalità eclettica e versatile, Faraldi ha affiancato alla passione per la pittura esperienze significative nel basket e nel canto corale, partecipando tra l’altro alle attività del gruppo Troubar Clair. Nel 1988 l’artista si era trasferito a Vallebona, scegliendo come dimora una casa in Vicolo della Torre, tra i caratteristici carruggi del centro storico.