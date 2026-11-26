Una lezione di educazione civica e ambientale nata dalla collaborazione tra istituzioni scolastiche, amministrazione e associazioni

Vallebona. Un ulivo come simbolo del rispetto per la natura e della cura del territorio. A metterlo a dimora, nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, nel piazzale antistante alla sala bande, sono stati i bambini dell’asilo steineriano, protagonisti di un’iniziativa dedicata all’educazione civica e ambientale.

Alla cerimonia hanno partecipato, in rappresentanza del comune, i consiglieri Fabrizio Laiolo e Riccardo Madaffari e l’assessore Arianna Guglielmi. Presenti anche alcuni insegnanti del Cpia di Ventimiglia e la docente di musica Martina Wolmer, che ha accompagnato i piccoli nelle canzoni preparate per l’occasione.

Al termine della piantumazione è stato offerto ai partecipanti un rinfresco e consegnato a ciascuno un giovane esemplare di ulivo proveniente dal laboratorio di coltivazione organizzato durante lo scorso anno scolastico dall’istituto comprensivo 1 Biancheri di Ventimiglia. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio, ha permesso di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente attraverso un’esperienza concreta.