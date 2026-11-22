Vallebona. Il 22 novembre 1981, don Salvatore faceva il suo ingresso nella parrocchia di San Lorenzo Martire a Vallebona, iniziando un lungo cammino di fede e servizio alla comunità. Un legame che, nel corso degli anni, si è esteso anche alla parrocchia di San Nicolò di Bari a Borghetto.

A distanza di 45 anni, la comunità parrocchiale e civile di Vallebona ha voluto celebrare questo importante anniversario con una santa messa, seguita da un piccolo rinfresco, in un clima di gioia, riconoscenza e condivisione. Un traguardo significativo, che segue i festeggiamenti per i 40 anni di servizio, celebrati alla presenza del vescovo e di altri parroci.

Durante la celebrazione è stata rivolta a don Salvatore una preghiera di ringraziamento per tutto ciò che ha fatto in questi anni, accompagnata dall’augurio che possa continuare ancora a lungo la sua preziosa missione.

Visibilmente commosso e felice, don Salvatore ha accolto con emozione le tante dimostrazioni di affetto e la partecipazione della comunità, testimonianza del profondo legame costruito in questi 45 anni.